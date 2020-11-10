Аркадий Дубнов о соглашении по Карабаху: Выиграли те, кто точно знает, что жертв войны не будет

Журналист-международник Аркадий Дубнов считает, что кроме России в мире больше никто не мог решить вопрос с конфликтом в Нагорном Карабахе. Хотя по формальным признакам победу одержал Азербайджан, поддержанный Турцией и не исключено, что «иностранными наемниками», по сути победили сторонники мира в регионе, уверен он.

«Я думаю, что выиграли те, кто точно теперь знает, что жертв на поле войны в Карабахе больше не должно быть. Тысячи и тысячи молодых парней и не очень молодых резервистов погибли за совершенно невыносимое для XXI века соревнование флагов, гордынь, престижей и прочих неподобающих нынешнему времени обстоятельств»,

— объясняет эксперт по Центральной Азии и Кавказу в интервью «Настоящему времени».

Среди достижений Баку он отмечает сохранение за собой уже захваченных территорий и демонстрацию явного военного преимущества, но и Ереван смог «сохранить сердцевину Нагорного Карабаха в том виде, в котором он был провозглашен в качестве независимой Нагорно-Карабахской республики». Единственной серьезной утратой для Армении здесь стал город Шуши.

Теперь на территории Карабаха будет установлен «статус-кво абсолютно нового свойства», который никак не привязан к международным договоренностям в ОБСЕ, а полностью входит в зону политической и военной ответственности России. Дубнов полагает, что это, скорее всего, было единственным возможным вариантом, так как кроме России никто не мог этого сделать:

«Это нужно оценить только как попытку разведения войск и приостановления боевых действий».

Решение же Кремля не оказывать поддержки Армении даже после просьб премьер-министра Пашиняна эксперта не удивляет: «Россия еще раз показала, что она была неспособна быть однозначным союзником Армении по военно-политическому ОДКБ, что, собственно говоря, и так было понятно всем». Причиной являются религиозные разногласия: даже несмотря на то, что Азербайджан в отличие от Армении не входит в ОДКБ, в его составе три из шести стран (Таджикистан, Казахстан и Киргизия) исповедуют Ислам и они «никогда не будут участвовать в операции, которая направлена против их религиозных и прочих союзников в Азербайджане».

Не видит Дубнов и формальных оснований для Москвы вступить в этот конфликт, потому что военные действия происходили не в самой Армении, а на территории Карабаха. Он обращает внимание, что политические акторы «использовали этот умозрительный характер войны», когда по сути она идет не между Арменией и Азербайджаном, а между Азербайджаном и «непризнанной территорией». Именно такая «недоношенная ситуация характеризует нынешнюю обстановку», считает эксперт.