Хакеры, Мишустин пошел по грибы, Лукашенко вменяют убийство. Главное к 14 ноября

Компания Microsoft заявила, что Россия и КНДР осуществляли хакерские атаки на фармацевтические компании из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и США, которые разрабатывали вакцину от коронавируса. За нападениями, по данным IT-гиганта, стоят российская хакерская группа Strontium (также известна как Fancy Bear), а также северокорейские Zinc и Cerium. Они якобы пытались получить доступ к данным о разработке вакцины, но большая часть атак были отражены системой защиты.

The Bell обращает внимание, что постановление правительства, которое признает грибы сельхозпродукцией, может быть обусловлено коррупцией, конкретно — конфликтом интересов премьера Михаила Мишустина. Дело в том, что это фактически означает, что налог на прибыл для производителей грибов становится нулевым, а один из крупнейших игроков на этом рынке компания «Грибная радуга» на 70% принадлежит мужу сестры Мишустина Александру Удодову. Выручка фирмы измеряется миллиардами рублей.

Еврокомиссия назвала запрет на авиасообщение неэффективным способом борьбы с коронавирусом. Транспортная комиссия ЕС не стала продлевать запрет после 31 декабря. Окончательное решение по этому вопросу остается за Советом ЕС и Европарламентом.

В Центральном банке заявили, что Росстат занижает количество сбережений россиян, так как не полностью учитывает вложения в ценные бумаги. С другой стороны Росстат учитывает эскроу-счета, связанные с вложением в строительство домов, хотя этими средствами граждане не распоряжаются: «Фактически эскроу-счета сейчас учитываются в составе привлеченных банками средств населения. При этом по экономической сущности эти деньги населению, по сути, не принадлежат: при покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными и физическое лицо не может ими свободно распоряжаться», — передает РБК разъяснения ЦБ.

Псковская журналиста «Радио Свобода» Светлана Прокопьева стала лауреатом Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов, говорится на сайте организации. Ранее суд признал её вину в оправдании терроризма после того как она в эфире радио высказала свое мнение о молодом человеке, который устроил взрыв на входе в архангельское УФСБ. Её основной посыл заключался в том, что государство косвенным образом несет ответственность за подобные поступки.

Профессор Департамента здравоохранения и кинезиологии из Техасского университета A&M Адам Барри провел исследование, в ходе которого доказал, что всплывающие окна с вопросами о возрасте человека никак не мешают несовершеннолетним получать доступ к сайтам. Такие ограничения, например, обязаны вводить площадки, связанные с алкоголем в России. Как обращает внимание издание Inc, неэффективность этой меры была очевидна и прежде, но теперь получила научное подтверждение.

Посольство США в Беларуси выразило соболезнования в связи с «ужасными обстоятельствами смерти» Романа Бондаренка, который, как они пишут, «скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском». Там осудили насилие против мирных демонстрантов и нарушение прав человека, а также призвали расследовать это убийство.

Сам Александр Лукашенко объяснил смерть Бондаренко «потасовкой» из-за бело-красно-белых флагов, которые одна из 500 «дружин» снимала во дворе. Он заявил, что сотрудники милиции приехали позднее, забрали молодого человека, но ему стало плохо и его отвезли в больницу, передает TUT.BY.

В свою очередь, оппонент Лукашенко Светлана Тихановская заявила о создании народного трибунала — это платформа, которая будет аккумулировать данные о преступлениях Лукашенко и его режима, что потом позволит судить их. Также она обвиняет Лукашенко в террористической деятельности: