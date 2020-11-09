Дмитрий Соколов: Протянем Дзюбе руку помощи!

Спортивный обозреватель Sobesednik.ru считает: адекватным ответом на слитое в Сеть видео с Дзюбой должен стать флешмоб.

Злоумышленники взломали телефон Артема Дзюбы и слили в сеть видео, на котором он занимается самоудовлетворением. Адекватным ответом должен стать флешмоб футболистов, в котором они делают то же самое. Но никак не отстранение от сборной.

Новостью стало не то, что игрок снимает свои утехи на видео – зарубежных поп-звезд на этом ловили еще 10 лет назад. Однако там их жалели, а у нас пострадавший футболист сам понес санкции. Станислав Черчесов объявил, что Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи, а в «Зените» его лишили капитанского статуса. Видимо, в нашем футболе есть запрет на рукоблудие после отбоя. Иначе сложно понять, в чем провинился Дзюба.

Так и вижу, как в чиновничий мозг футбольных начальников ударяет мысль: футболист, который делал ТАКОЕ, будет выходить под гимн России?! Он будет играть за великий «Зенит» с капитанской повязкой на ТОЙ САМОЙ руке?!

Еще один момент. Телеграм-канал «База» пишет, что Артем знал о взломе телефона и был готов к тому, что видео, на котором он «играет рукой», скоро разбежится по интернету. Денег, по его словам, перед этим никто вымогать не пытался. Как-то много неудач. Год назад Дзюба уже попал под организованную волну хейта за то, что не стал заступаться за хулиганов, которых задержала полиция (тех хулиганов, которые в едином порыве поносили Дзюбу на трибунах по непонятной причине). Тогда тоже жертва оказалась виноватой. Все-таки футбольные агенты в России очень хорошо умеют сбивать цены, что видно по истории с Денисом Глушаковым.

Отреагировать на это нужно креативно. После того как всплывали голые фотографии звезд на Западе, их коллеги раздевались в знак поддержки. В ответ на рассказы о сексуальных домогательствах делились своими историями во флешмобе #MeToo. Я верю в наших футболистов. Вперед, ребята! Пора сжать кулаки и показать, на что вы на самом деле способны!