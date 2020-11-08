Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей из-за слитого видео с мастурбацией

Команда «Зенит» и футболист Артем Дзюба закрыли комментарии в Instagram из-за ажиотажа вокруг слитого интимного видео спортсмена. На записи в несколько секунд футболист занимается мастурбацией.

Также стало известно, что форварда команды теперь не вызвали на решающий матч Лиги наций сборной России, а также на товарищеский матч сборной Молдавии. При этом известно, что до инцидента Дзюба находился в составе команды.

Тренер Станислав Черчесов не стал пояснять журналистам развернуто причину отстранения Артема Дзюбы от игры, но пояснил, что решение не имеет отношения к спорту, пишет «Коммерсантъ».

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что институт репутации в России работает не совсем равномерно, приводя в пример игрока «Что? Где? Когда?», которого обвинили в домогательствах к школьницам, но он все равно остался в команде и продолжает играть в эфире Первого канала.

Однако, телеканал «Чемпионат» пишет, что решение было не санкционным по отношению к Дзюбе. Источники сообщили журналистам, что в телефонном разговоре Черчесов выразил поддержку игроку, а решение вывести форварда из всех ноябрьских матчей они приняли совместно.

Артем Дзюба играет в национальной сборной с 2011 года. На его счету 47 официальных матчей и 26 голов.