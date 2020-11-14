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Тихановская призвала ЕС к санкциям против бизнеса и признанию ОМОН экстремистским

Политика
17:14, 14 ноября 2020

Тихановская призвала ЕС к санкциям против бизнеса и признанию ОМОН экстремистским
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская выступила на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Там она призвала страны Европейского союза рассмотреть возможность расширения санкционного давления на режим Александра Лукашенко.

Предложение Тихановской заключается во введении санкций против бизнеса, который поддерживает режим белорусского диктатора: «Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — сообщает её пресс-служба в Telegram-канале. 

Она также сообщила, что задержаниям за время протестов подверглись уже больше 18 тысяч человек, многих из которых также пытали сотрудники силовых структур. Она также напомнила, что репрессии Лукашенко уже привели к гибели как минимум восьми людей, последним из которых стал Роман Бондаренко.

«Репрессии настолько велики, что эти цифры звучат как сухая статистика. Но за этими цифрами стоят реальные люди», — сказала Тихановская.

Также политик призвала Нацбанк Латвии прекратить взаимодействие с государственными банками Беларуси и подвергнуть санкциям предприятия, увольняющие бастующих. Она предложила пересмотреть контакты с Беларусью в сферах нефтепродуктов, металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя. Кроме того, она намерена добиваться персональных санкций против связанных с Лукашенко «олигархов». 

Тихановская также предложила Латвии признать ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими организациями и продолжить работу по переносу Чемпионата мира по хоккею из Минска.

Как говорится в сообщении пресс-службы белорусского политика, президент Латвии Эгилс Левитс поддержал предложение о расширении санкций, подчеркнув, что признает Тихановскую как представителя белорусского народа.

Тема: Лукашенко

Теги: #Санкции #Белоруссия #протесты в Белоруссии #Тихановская

Рубрика: Политика

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