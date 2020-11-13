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Дубнов о плохом мире в Карабахе: Унижение армян можно понять. Но предал ли их Пашинян?

Политика
14:51, 13 ноября 2020

Дубнов о плохом мире в Карабахе: Унижение армян можно понять. Но предал ли их Пашинян?
Аркадий Дубнов // Стоп-кадр: YouTube
Аркадий Дубнов // Стоп-кадр: YouTube

Насколько устойчивым будет мир в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего мирного соглашения? Какие выгоды получает Россия в результате прекращения конфликта? Как теперь сложится жизнь у мирных жителей этого региона? Эти и другие вопросы мы задали эксперту по странам Азии и Кавказу Аркадию Дубнову.

Путин подставил Пашиняна?

– Я думаю, что военная фаза конфликта приостановлена достаточно надолго. Во всяком случае, надеюсь, что на несколько лет. Те 5 лет, которые обозначены в соглашении о перемирии (тем же сроком определено и присутствие российских миротворцев), думаю, реальный срок, и он может быть соблюден. Какие-то попытки его сорвать быть могут, но не думаю, что это реально в присутствии двух тысяч вооруженных российских миротворцев.

Я не считаю, что Путин предал или подставил Пашиняна, подписавшего соглашение, – отмечает эксперт. – Я согласен с теми аргументами, которыми Пашинян объяснял этот трагический для себя момент: он спас тысячи жизней его военных. Да и не только их, а просто людей.

Был ли у Армении шанс победить в войне с Азербайджаном?

– Дальнейшее противостояние и сопротивление кратно превосходящим силам тюркского альянса было бессмысленным с точки зрения надежды на сохранение Степанакерта в руках руководителей Карабаха.

Фрустрацию и унижение армян невозможно не понять. Это естественно, – признает Дубнов. – Но значит ли это, что у них были возможности, даже при другом лидере, спасти ситуацию? Нет.

Я себе этого не представляю, никто не представляет. Армяне могли бы продолжить сопротивление, но оно бы принесло еще больше смертей. Есть вопросы к проведению операции в течение этих полутора месяцев, к военной тактике. Но в целом долго оказывать сопротивление армяне бы не смогли.

Военные действия в Нагорном Карабахе // Фото: Global Look Press

Конфликт в Карабахе – схватка между Путиным и Эрдоганом

Вопрос об участии турок в этой миротворческой операции по-прежнему острый. Я вижу в этой схватке между Путиным и Эрдоганом витальный вопрос противостояния Москвы и Анкары, России и Турции, – говорит Аркадий Дубнов. – Состязание за право быть первыми на Южном Кавказе и за доминирование в этом регионе с целью направить его развитие, исходя из собственных интересов.

Что будет, если турки войдут в Карабах?

– Россия сегодня гораздо меньше может предложить этому региону, чем Турция, с точки зрения экономического развития. Что касается амбиций турок ввести своих миротворцев на территорию Карабаха — это может оказаться очень рискованной акцией с точки зрения исторических реминисценций. Речь об армяно-турецком прошлом, восходящем к геноциду 1915 года.

Восприятие армянами турок на территории, которая сегодня им принадлежит, – это крайне трагическая субстанция. И добром их появление там не закончится.

Россия сделала хитрый ход конем

– Россия долго избегала вмешательства в этот конфликт. Она повела себя как шахматист, который испытывает цейтнот. Видя, как стрелка его часов приближается к 12-ти, перед самым падением флажка на этих шахматных часах, она успела сделать выигрышный ход.

Россия смогла воспользоваться, с одной стороны, трагической ситуацией в Армении, которой необходимо было остановить эту войну, чтобы спасти и людей, и оставшуюся территорию Карабаха под контролем прежнего режима. С другой стороны, она выждала все то время, которое было необходимо Азербайджану, чтобы при поддержке Турции добиться своих целей. И сумела в последний момент продемонстрировать, что это она остановила войну.

Хотя в этот момент Азербайджану уже не меньше, чем Армении, следовало прекращать военные действия. Потому что его поход дальше района Степанакерта мог привести к гуманитарной катастрофе.

Какая судьба ждет мирных жителей Карабаха?

– Есть масса свидетельств о том, что множество населяющих Карабах армян ушли со своих мест. Либо они стали внутренними переселенцами, либо направились в Армению по Лачинскому коридору.

Судьба ни тех, ни других не кажется мне счастливой. Одни теперь вряд ли смогут вернуться на ту часть Карабаха, которая сегодня уже находится под контролем Азербайджана. А другие опасаются, что оставшаяся под контролем Степанакерта часть Карабаха тоже может быть непригодной для жизни.

В любом случае, мирным жителям Карабаха предстоят чрезвычайно сложные времена.

Теги: #Путин #Турция #Нагорный Карабах #Армения #Азербайджан

Рубрика: Политика

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