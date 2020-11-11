РФПИ установил 92% эффективность российской вакцины по данным непривитых людей

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 92%. Такие результаты, по их данным, она продемонстрировала по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России.

«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%», — приводит ТАСС заявление фонда.

Наблюдения проводились на 16 тысячах добровольцев, которые 21 день назад получили первую дозу.

Отметим, что сегодня стало известно о трех медиках в Алтайском крае, которые также получили вакцину «Спутник V» и все равно заразились коронавирусом. В своем комментарии Минздрав заявил, что «пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции». Между первой и второй прививками должно также пройти три недели. То есть до того как испытуемых можно будет назвать вакцинируемыми, пользуясь терминологией Минздрава, должно пройти ещё три недели.

Каким образом медики установили эффективность вакцины за три недели до того как испытуемые считаются вакцинированными, непонятно.

Ранее в ноябре компании Pfizer и BioNTech сообщали, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 на третьем этапе испытаний показала эффективность в 90%. Таким образом, если верить РФПИ, российская вакцина на 2% более эффективна чем зарубежная.