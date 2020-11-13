Такой мир никому не нужен: армяне бегут из Карабаха, оставляя Азербайджану пепелище

Sobesednik.ru составил подборку страшных кадров – даже мужчины плачут, спешно собирая все самое ценное и сжигая свои дома.

Первые дни после трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху стали днями скорби в непризнанной республике. Армяне уезжают из Карабаха, забирая родственников, домашний скот, мебель. Они разбирают или поджигают свои дома, чтобы те не достались азербайджанцам.

После подписания Владимиром Путиным, Николой Пашиняном и Ильхамом Алиевым трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху несколько районов непризнанной республики, где проживают армяне, должны перейти Азербайджану. У жителей совсем немного времени, чтобы собраться и выехать. Население города Карвачар (Кельбаджарский район) должно покинуть его уже до 15 ноября.

Журналисты издания «Sputnik-Армения» сняли видео, на котором видно, как по северной дороге из города Карвачар уезжают микроавтобусы и грузовики.

Люди забирают с собой все более или менее ценное — мебель, бытовую технику, домашнюю утварь, перегоняют в Армению коз и овец...

Дома и магазины жители разбирают на фрагменты, в городе остаются страшные остовы зданий, как после войны или бомбежки. А то, что невозможно разобрать на части, люди поджигают, оставляя азербайджанцам пепелище.

Брошенные дома полыхают и в других районах Карабаха — Лачинском и Агдамском. Село Дадиванк в Кельбаджарском районе также озарилось заревом пожаров, там тоже горят дома. В селе находится Дадиванксий монастырь, который является святыней Армении — место, чтимое местными и популярное у туристов.

Дадиванский монастырь был построен в XIII веке, его основателем является святой Дади, ученик апостола Фаддея, проповедовавший христианство жителям Карвачарсокго района. Из-за нехватки денег на восстановление монастырь сохранил свою аутентичность. В эти дни жители Нагорного Карабаха, прежде чем покинуть родные земли, побывали в нем, чтобы помолиться в последний раз. Есть надежда. что этот монастырь останется армянским.

Многие из покинувших Нагорный Карабах находят пристанище в Ереване и соседних областях. Все силы армянского народа брошены на помощь карабахцам, которые лишились крова. Как сообщает «Sputnik-Армения», в Ереване в первую очередь размещают людей с хроническими заболевании и семьи раненых, тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Кого-то приютили у себя родственники, кого-то размещают в гостиницах. Людей, потерявших сразу все – и работу, и жилье, пытаются трудоустроить.

Швейные фабрики готовы представить 300 рабочих мест, 158 человек обеспечили временной работой — они делают заготовки на зиму. Эвакуация армян из Карабаха продолжается.