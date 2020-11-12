Следователь полиции полгода воровал еду и алкоголь. Задерживали его с ОМОНом

В Магнитогорске следователь местного управления МВД воспользовался автоматизацией системы обслуживания на кассах продуктовой сети «Пятерочка». Он месяцами на кассе самообслуживания тайком пробивал дорогие продукты под видом дешевых, а за алкоголь решил и вовсе не оплачивать. Об этой схеме сообщил Znak.com со ссылкой на источники, после чего её подтвердили в пресс-службе отделения Следственного комитета по Челябинской области.

Решившего сэкономить на продуктах следователя удалось раскрыть после того, как он потерял бдительность и взял с полки дорогую бутылку алкоголя: с пропажей мериться не стали и проверили записи с камер. Отсмотрев сохранившиеся видеоматериалы с июня, сотрудники поняли, что следователь делает так не в первый раз. Все эти месяцы он пробивал конфеты как сухари, а фисташки — как лук. Не замечали и пропажи пива, которое он предпочитал забирать без оплаты.

«Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком», — говорит источник издания.

Причем задерживали злостного воришку, как отпетого уголовника, ворвавшись на его рабочее место, то есть в местное УМВД с отрядом ОМОНа.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража»). Он обманул магазин на общую сумму около 40 тысяч рублей.