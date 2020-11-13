Германия: Санкциями Кремль переводит проблему в сферу отношений между странами

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал анонсированные главой МИД Сергеем Лавровым санкции против чиновников ФРГ и Франции «неуместными». По его мнению, это является попыткой перенести проблему с применением в России химического оружия, которая является предметом международного интереса, на двусторонние отношения между конкретными странами.

«У России есть все необходимое, чтобы раскрыть это преступление, а вместо этого министр иностранных дел России объявляет о введении санкций против официальных лиц других государств», — указывает немецкий дипломат, добавляя, что правительство Германии воспринимает это решение Кремля как «неоправданное и неуместное» (цитата по Associated Press).

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер также отметил, что не располагает данными о том, кого конкретно Москва намерена включить в свой санкционный список. По его словам, немецкие власти знают лишь о публичных заявлениях г-на Лаврова на этот счет.

Напомним, накануне Сергей Лавров заявил, что Россия намерена ввести санкции против ряда представителей официальной власти Франции и Германии в связи с их позицией по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Они, как Швеция и специалисты Организации по запрещению химического оружия, уверены, что критик Кремля был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

Россия отчитывалась, что всё химическое оружие на её территории уничтожено и брала на себя обязательства не хранить и не создавать его. Однако в октябре журналистам стали известны имена конкретных людей и организации, которые в настоящее время работают над новыми разновидностями ядов.

Российские власти все обвинения отрицают, уверяя, что в РФ нет химического оружия. Также разные официальные лица называют целый ряд различных версий произошедшего с Навальным, но во всех вины России в этом нет.