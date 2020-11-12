В Карелии школьников порадуют патриотическим бутафорским концлагерем

В деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии в ближайшее время откроется реконструкция детского концлагеря, где «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей». Для создания столь специфического объекта были привлечены средства из президентского гранта.

Как пишет Znak.com со ссылкой на телеканал ГТРК «Карелия», заведение «Бутафорский концлагерь» начнет свою работу уже в декабре 2021 года. На экскурсии туда планируют по выходным привозить детей из местных школ. Программа получила название «Патриотические выходные».

Чтобы дети приобрели незабываемые ощущения от поездки, организаторы установили там «дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки».

Сам музейный проект был создан фондом «Открытые возможности». В работе использовали декорации, которые применялись во время съемок фильма «Весури» про малолетних узников.