Суд против Байдена, санкционный Лукашенко, Депп лишился магии. Главное к 7 ноября

Верховный суд США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, которые пришли после 20:00 3 ноября от тех, что доставили до окончания дня выборов. В штате пока продолжается подсчет голосов, однако недавно в лидеры выбился Джо Байден, который обходит Дональда Трампа на десятки тысяч голосов. Победа в Пенсильвании обеспечит демократу президентское кресло. В свою очередь, республиканцы просят суд не принимать голоса, отправленные по почте.

Трамп настаивает, что победитель до сих пор неизвестен и всё может изменить решение Верховного суда по конкретным штатам: «Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!» — возмущается он в своем Twitter.

В свою очередь, Байден пока не готов заявить, что одержал победу на выборах, однако намерен набрать более 300 голосов выборщиков при том, что необходимо только 270: «Мы пока не готовы объявить о победе, но цифры ясно говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — заверил он.

Евросоюз расширил санкционный список против режима Лукашенко. Теперь в нем окажутся 57 человек, включая самого Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко (помощника отца по нацбезопасности), главу администрации Игоря Сергеенко, пресс-секретаря непризнанного президента Наталью Эйсмонт и других.

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