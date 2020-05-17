Итоги недели: "Deepfake"-выборы и невыносимая легкость законотворчества

Sobesednik.ru традиционно подводит информационные итоги недели одним предложением на три тысячи знаков.

В России принимается много разных законов, для регулирования этого процесса есть довольно жесткие нормы, отходить от которых нельзя, однако, как и для всего здесь, всегда найдутся инициативы, которые окажутся равнее — вспомнить хоть театральную постановку с поправками в Конституцию (помните, было такое недавно): там был неимоверный поток предложений, которые вносили и обсуждали перед их принятием неделями и месяцами, но две особенные поправки держали в рукаве до последнего — до самого момента голосования, — одной из них стала та самая об обнулении президенстких сроков, и её приняли буквально через пару часов после озвучания в Государственной думе — ровно такой же прием провернули и с новым законом о голосовании через интернет или почту: одно предложение получило отзывы, прошло чтения, а приняли в результате другое, которое в текст первого просто подсунули одним ловким движением руки — и вот, «Deepfake-выборы», как назвал их Явлинский, вдруг заиграли новыми красками, и с этим, похоже, солидарны многие, ведь теперь процесс голосования проконтролировать стало куда сложнее — в удаленной версии это не просто «черный ящик», где можно незаметно для всех что-то нарисовать (в обратном людей убедить почти невозможно), но к тому же и новая практика принуждения (ведь убедить человека, что никто не узнает, как он проголосовал по почте или по Сети, также удастся едва ли), но этим вирусное законотворчество не ограничилось, под тот же шумок ввели и новые ограничения для оппозиции: если раньше её не пускали на выборы более или менее по беспределу, то теперь не будут пускать по закону (и гордо об этом будут говорить), а для тех, видимо, кто в эти сказки не поверит, решили ещё и снабдить полицию правом ломать людям машины, угрожать оружием прохожим с неправильным выражением лица или подозрительным бубном, как у шамана Габышева, который, кажется, уже вырос (и это смех сквозь слезы) до угрозы номер два —

первой пока все же временно остается коронавирус, обнаживший уже не только успехи оптимизации системы здравоохранения, но и абсолютную «канитель бюрократическую», гром и молнии в которую показательно метал на этой неделе Владимир Путин, правда, одного, можно сказать, чиновника президент все-таки не ругал, а, как говорят, переназначил на новый срок: Игорь Сечин действительно не разводит канитель, а просто периодически берет и обрушает цены на нефть и рубль, затем выплачивает акционерам рекордные дивиденды и рассказывает, что «Роснефть» выйдет из кризиса мировым лидером (получив, разумеется, новые льготы от правительства РФ), в то время как «роснефтяной» придаток в виде крупнейшей в мире страны осторожно выползает из карантина, закутавшись с испугу в маски и перчатки, раздать которые бесплатно власти регионов наотрез отказываются: в Москве Немерюк объяснил, что это приведет к спекуляциям (по этой логике, москвичи, получившие пару масок на входе в метро, сразу побегут их перепродавать), а в Петербурге Беглов осчастливил страну новой прибауткой, заявив, что не хочет раздавать маски приезжим, позабыв о том, что сам он в Северную столицу был не так давно выброшен с парашютом, да и будь он хоть десять раз петербуржцем, коронавирус явно не разбирает штампы в паспорте, а многие люди, которые живут и трудятся в Санкт-Петербурге, вот уже почти два месяца не имеют ни доходов, ни поддержки со стороны государства, ведут спартанский образ жизни, и последнее, что им сейчас нужно, так это новые статьи расходов на маски и на обязательные для ношения перчатки, но, как известно, лучше перебдеть, особенно, если делать это за счет граждан,

которые, будучи заперты в собственных квартирах, продолжают попытки отстоять свои права: на днях сетевое сообщество сторонников равноправия организовало информационную кампанию #позднякметаться против сексиста, расиста и гомофоба Владислава Позднякова, который вместе со своими единомышленниками ранее деанонил актрис порнографического клипа Rammstein, а теперь активно сливает в свой телеграм-канал данные российских девушек, запечатленных в порнографическом контенте, и адресно рассылает «компромат» по личным знакомым жертв и их работодателям; сам Поздняков в 2018 году бежал из страны от уголовного преследования за возбуждение ненависти к женщинам, но в 2019 судимость с него сняли.