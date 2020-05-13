СМИ: Правительство решило оставить Сечина во главе "Роснефти" ещё на пять лет

По данным трех источников газеты «Ведомости», Игорь Сечин останется генеральным исполнительным директором государственной корпорации «Роснефть» ещё как минимум на пять лет.

Как пишет издание, такое решение приняло правительство России, его директива уже подписана. Теперь осталось лишь получить решение совета директоров госкорпорации, который может провести совещание уже на этой неделе.

«Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет»

У нас во власти экологи.

Сечин еще 5 лет на нефти - России придется осваивать альтернативную энергетику. https://t.co/GvYYeZInLi — Ходорковский Михаил (@mich261213) May 13, 2020

Сечин является главой «Роснефти» с 2012 года. Его контракт сперва был на три года, затем на пять лет — его срок истекает 24 мая этого года. До назначения гендиректором он работал председателем совета директоров компании, а до этого с 1998 года работал в аппарате Владимира Путина.

Только с начала этого года вокруг Игоря Сечина и «Роснефти» развернулось несколько резонансных скандалов, в частности, именно с его решением многие связывают разрыв первой сделки ОПЕК+, после которой цены на нефть резко обрушились до рекордных показателей, что вызвало и падение курса рубля. Кроме того, с госкорпорацией связывают скандал с продажей газеты «Ведомости». Как удалось установить в совместном расследовании ряда СМИ, её многомиллионный долг принадлежит «Роснефти». Там также утверждается, что таким образом компания пытается оказать влияние на редакционную политику газеты, а Михаил Леонтьев якобы лично участвовал в поисках нового формального собственника издания.