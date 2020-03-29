Навальный: сделка "Роснефти" и РФ по Венесуэле это "крупнейшая махинация" с 90-х

Алексей Навальный прокомментировал сделку по выходу «Роснефти» из Венесуэльских активов путем их полной продажи правительству России.

«Под шумок коронавируса в России происходит крупнейшая махинация со времён залоговых аукционов. Сечин "обменял" правительству РФ убыточные и привольные в Венесуэле на 10% самой Роснефти. Немыслимое мошенничество», — написал он в своем Twitter.

Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщал, что «Роснефть» продаст все свои активы в Венесуэле фирме, на 100% принадлежащей российским властям. При этом «дочка» нефтегазовой компании получит 9,6% собственных акций. Полностью условия сделки не приводились.

Кому война, а кому мать родна. Под шумок коронавируса в России происходит крупнейшая махинация со времён залоговых аукционов. Сечин «обменял» правительству РФ убыточные и привольные в Венесуэле на 10% самой Роснефти. Немыслимое мошенничество https://t.co/y3jrnR4nEr — Alexey Navalny (@navalny) March 28, 2020

Политик также обратил внимание, что при заключении этой договоренности не происходило «ни конкурсов, ни оценок, ни обсуждений»: «Такое впечатление, что [Игорь] Сечин [глава "Роснефти", — прим. ред.] с [Владимиром] Путиным обменивают две воблы на полбанки пива в питерской пивнухе, а не реальную общенациональную собственность», — полагает оппозиционер.

При этом оппозиционный политик и экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский в своем Twitter, комментируя эту новость, также негативно оценил соглашение: «Бизнес по сечински — списать свою дурь на пенсионеров, а себе оставить самолеты, яхты и бонусы», — говорится в его сообщении.