«Роснефть» уходит из Венесуэлы. Все их активы там скупит Россия

Нефтяная корпорация «Роснефть» заявила о прекращении работы в Венесуэле, передает пресс-служба компании.

Все активы госкорпорации скупит фирма (её название не уточняется), на 100% принадлежащая правительству Российской Федерации. При этом сама «Роснефть» завершит всю деятельность в южноамериканском государстве.

«По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в результате «исполнения соглашения и реализации активов» одна из дочерних фирм «Роснефти» также получит 9,6% собственных акций. Конкретные условия сделки между «Роснефтью» и Россией не приводятся.

Sobesednik.ru писал, что несколькими днями ранее, 26 марта Минюст США сообщил об уголовном преследовании ряда военных и политических деятелей Венесуэлы, а также президента страны Николаса Мадуро, которого обвинили в ряде преступлений, связанных с наркоторговлей и многолетнем руководстве Cartel de Los Soles или «Картелем солнц». Американские власти объявили награду в $15 млн за информацию, способствующую его поимке.

Отметим, ранее Госсекретарь США Майкл Пампео пояснял, что санкции против дочки «Роснефти» TNK Trading International SA необходимы для «усиления изоляции режима [Мадуро] и приближения народа Венесуэлы к свободе и процветанию». Саму компанию он обвинил в нарушении правил экспорта нефти из Венесуэлы. При этом в ноябре прошлого года издание Bloomberg сообщало, что страна секретно экспортирует миллионы баррелей нефти при помощи «Роснефти».