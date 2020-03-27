Минюст США обвинил президента Мадуро в нарко-терроризме. За него обещано $15 млн

Министерство юстиции США назначило награду в $15 миллионов за информацию, которая способствует поимке действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится на сайте ведомства.

Мадуро и множество других политических и военных руководителей государства обвиняют в нарко-терроризме и хранении оружия: по информации американских властей, они более 20 лет занимались организацией наркотрафика из Колумбии в США через Венесуэлу, намереваясь «залить Соединенные Штаты кокаином, чтобы подорвать здоровье и благополучие [их] нации».

«Масштабы и размах предполагаемого оборота наркотиков стали возможными только потому, что Мадуро и другие развратили институты власти Венесуэлы и обеспечили политическую и военную защиту массовых преступлений, связанных с нарко-терроризмом», — говорится в сообщении Минюста США. Также главу государства и других обвиняют в осуществлении руководства Cartel de Los Soles или «Картелем солнц»

Всего предъявлено четыре обвинительных акта, в которых различные серьезные обвинения связанные с наркоторговлей выдвинуты против Мадуро, экс-министра энергетики Венесуэлы, экс-генеральному директору Венесуэльской национальной антинаркотической службы, бывшему командиру Нацгвардии страны, бывшему вице-премьеру по энергетике и другим.

При этом Минюст США называет Мадуро бывшим президентом, хотя формально он сохраняет свои полномочия, однако американская сторона признает оппозиционного лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В ведомстве подчеркивают, что все перечисленные лица считаются невиновными, пока не будет доказано обратное.