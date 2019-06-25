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"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет

Политика
13:03, 25 июня 2019
«Собеседник» №23-2019

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
Игорь Сечин // фото: Global Look Press

В «Роснефти» Игорь Сечин уже 15 лет. Впервые совет директоров он возглавил летом 2004 года. За это время «Роснефть» стала крупнейшей нефтяной компанией России, но перестала быть полностью государственной.

Он сказал: «Поехали»

На YouТube выложена уникальная архивная съемка переезда Владимира Путина и Игоря Сечина в Москву. 1996 год, будущие президент и глава госкомпании в старомодных костюмах. Они проходят контроль в аэропорту, в руках у каждого – по дипломату и спортивной сумке. Выражения лиц слегка растерянные.

– Он (Путин) сказал: «Ну, поехали». Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда, вдвоем, – рассказывал Сечин в фильме «Путин» о начале их карьеры в Управделами президента Бориса Ельцина.

Переезжать им не хотелось, признавались они, но альтернативой трудоустройству в Кремль была лишь подработка в петербургском такси. Так что одной из крупнейших корпораций страны, как показывает практика, у нас может руководить если и не кухарка, то несостоявшийся «бомбила».

Сейчас Путин с Сечиным уже явно не хотят возвращаться обратно в родной город, в столице они основательно закрепились. Путин занял пост главы государства в четвертый раз, а Сечин купил себе квартиру у Москвы-реки стоимостью 2 млрд рублей.

Фото: Global Look Press

Кстати

Крупнейшим покупателем российской нефти и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок стала китайская компания China oil. Главный ее контрагент – «Роснефть».

Цена Сечина

Два давних приятеля до сих пор работают в тандеме. Путин распоряжается госказной, а Сечин ее наполняет. По итогам прошлого года «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего российского налогоплательщика и системообразующей компании России. Налоговые выплаты по результатам года достигли рекордного значения за всю историю нефтяного гиганта: 4 триллиона рублей.

Однако не все готовы высоко оценивать личные заслуги руководства госкомпании: регулярно звучит критика их высоких заработков. Вот и на последней прямой линии Владимира Путина спросили о доходах топ-менеджеров госкомпаний. Он уже не в первый раз сослался на то, что меньше платить им будет и несправедливо, и неразумно: «Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и рядовых работников».

Однако уровень зарплат в той же «Роснефти» выше, чем даже у их западных коллег. Общий размер вознаграждения, выплаченного 11 членам правления в 2018 году, составил 3,8 млрд руб.: в среднем по 345 млн руб. на человека (5,5 млн $).

В крупнейшей (частной!) американской нефтяной компании Exxon Mobil доходы топ-менеджеров ниже. Даже глава Exxon Mobil Даррен Вудс получает зарплату всего в 1,2 млн $ в год. Причем рыночная стоимость компании из США в 4,5 раза выше, чем у «Роснефти».

Конечно, есть еще и распространенная в мире практика «премирования» топ-менеджеров акциями компании. Однако есть пакеты и у российских членов правления «Роснефти».

Игорь Сечин контролирует 13.489.350 акций «Роснефти». «Собеседник» подсчитал, что с учетом дивидендов и премий в прошлом году всего он получил не менее 700 млн руб.

Кто почем

(Подсчеты «Собеседника» по российским компаниям произведены на основе MOEX и валютного курса ЦБ по состоянию на 20 июня.)

Крупная, но бедная

По прибыли, в отличие от зарплат топ-менеджмента, «Роснефть» отстает от своего американского конкурента. В 2018-м российская госкомпания отчиталась о рекордной прибыли в 549 млрд руб. (менее 9 млрд $). У Exxon Mobil – 21 млрд $.

По сравнению же с самой прибыльной корпорацией в мире – нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco (111 млрд $) – успехи Сечина выглядят и вовсе скромно. Одновременно с этим «Роснефть» сохраняет мировое лидерство среди публичных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов.

Saudi Aramco смогла получить примерно вдвое больше чистой прибыли, чем все российские нефтяные компании, вместе взятые, отмечает RNC. Совокупная прибыль отечественных нефтяников составляет 57,7 млрд $. Старший аналитик компании «БКС Капитал» Сергей Суверов объясняет это особенностью налого­обложения:

– Для саудитов главный платеж – налог на прибыль, который за последние три года был снижен с 85 до 50%. У российских – налог на добычу и экспортная пошлина, которые составляют около 64% от выручки.

Сокращение налогов дает возможность Saudi Aramco увеличивать дивиденды. Но все 100% акций компании контролируются правительством Саудовской Аравии. И всю распределяемую прибыль получает государство. В случае же с «Роснефтью» наше правительство постепенно снизило свою долю до 50%.

По итогам года акционерам «Роснефти» было выплачено 225 млрд руб. На долю государства пришлось лишь 112 млрд руб. В эту сумму «умещается» всего 56 сечинских квартир.

Плюс ко всему «Роснефть» постоянно лоббирует для себя налоговые льготы. И если федеральному бюджету вдруг снова срочно потребуются деньги, следует ожидать роста нагрузки на другого «основного налогоплательщика» – гражданина.

Вверх кармашками

Гуляют не на свои

Сотрудники «Роснефти» полюбили отдыхать на Кубе за корпоративный счет. Компания регулярно заказывает «оказание услуг по организации туристических и оздоровительных услуг работникам и членам семей работников» в этой стране. Одним из подрядчиков выступает ООО «Гаванатур Интернешнл», заработавшее на таких госзакупках 205 млн руб.

За счет компании приобретаются брендированные аксессуары и недешевая канцелярия. К примеру, гелевые ручки Cross Click стоимостью 1400 руб. каждая. Или кожаный чехол для кредитных карт Matteo Tantini Roma (1,3 тыс. руб. за штуку).

Закупает «Роснефть» даже портфели и наборы для барбекю. В июне на эти цели было выделено почти 35 млн руб.

Фото: Global Look Press

Приватизатор-государственник

Почти 20% акций «Роснефти» принадлежит британской BP, а 19% – суверенному фонду Катара (QIA). Этот фонд контролируется правительством Катара и специализируется на осуществлении внутренних и внешних инвестиций.

Так что, когда говорят, что «Роснефть» лишь наполовину государственная, это не совсем так. На самом деле на 69%, просто пятая часть не у России, а у другого государства.

Игорь Сечин имеет репутацию государственника. Но именно при нем было проведено несколько сделок по приватизации «Роснефти». Изначально компания на 100% принадлежала Минимущества.

Параллельно с уменьшением доли государства при сохранении контроля «Роснефть» последовательно поглощала другие, частные компании: ЮКОС и «Башнефть». Жертвой первой операции пал экс-владелец Михаил Ходорковский, а второй – экс-министр Алексей Улюкаев, который якобы получил взятку за одобрение сделки. Ходорковский свое уже отсидел, а Улюкаев еще находится в колонии.

Сечин, помимо государственника, слывет еще и человеком жестким. Позволить себе он это может, так как продолжает входить в ближний круг президента Владимира Путина и потому распространяет свое влияние на силовиков.

Суд да дело

Из замов – под арест

В марте бывший вице-президент «Роснефти» Виктор Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении денег «Роснефти».

По версии следствия, Ишаев обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей себе же фирмой.

Заинтересовал силовиков он после того, как помог избраться губернатором края оппозиционеру. Ишаев поддерживал на выборах кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который во втором туре победил действующего главу региона Вячеслава Шпорта.

В другом регионе представители «Роснефти», напротив, конфликтуют с оппозиционным губернатором. Недавно Абаканский городской суд удовлетворил иск главы республики Хакасия Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Поводом для иска стали слова пресс-секретаря «Роснефти» о том, что глава Хакасии «дебил».

Нефть вроде своя. А цены на бензин растут немилосердно
// фото: Global Look Press

Друзья-охотники и «Настоящая любовь»

Может себе позволить глава «Роснефти» и хорошо отдохнуть. Сечин – заядлый охотник и, как писал ЦУР, частый гость хозяйства «Охот­ресурс» миллиардеров Искандара Махмудова и Андрея Бокарева на Волге.

Как выяснил «Собеседник», партнер Сечина по охоте Бокарев недавно стал крупным подрядчиком «Роснефти». С декабря ему принадлежит треть в «Невской трубопроводной компании» (НТК). Свою долю он контролирует через ООО «Толинг».

НТК – собственник и оператор терминала по перевалке сырой нефти на территории морского торгового порта Усть-Луга. Терминал строился при господдержке. Сейчас «Роснефть» платит другу Сечина за перевалку своей нефти. Согласно последнему контракту, фирме досталось более 2 млрд руб.

Есть и еще одна связь Сечина с миллиардером Бокаревым, помимо охоты на зверя. Их объединяет и морская страсть. Именно аффилированные с Бокаревым фирмы стали официальными владельцами катера «Принцесса Ольга».

В расследовании «Новой газеты» утверждалось, что одноименной яхтой стоимостью 150 млн долларов пользуется и фактически владеет бывшая жена главы «Роснефти» Ольга Сечина. Однако после выхода материала Игорь Сечин подал на газету в суд и добился опровержения этих сведений.

После расставания Ольги и Игоря Сечиных яхта была переименована в Amore Vero («Настоящая любовь»).

Инновации

Кофе – новая нефть

С 2016 по 2018 г. у «Роснефти» на 55% выросли продажи кофе на автозаправочных станциях. Заработок от напитка за прошлый год в компании оценивали в 4 млрд рублей.

По маржинальности кофе превосходит бензин. Одна чашка приносит столько же прибыли, как 10 литров топлива.

 

Как выяснил «Собеседник», «Роснефть» закупает для своих мини-кафе итальянское зерно Carraro Crema Espresso.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2019 под заголовком «"Роснефть" наша?».

Теги: Нефть, Улюкаев, Ходорковский / "Открытая Россия", "Роснефть"

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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