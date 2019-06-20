Путин объяснил, почему нельзя понижать зарплаты чиновникам

По мнению президента Владимира Путина, при низкой зарплате нельзя будет найти хороших специалистов на места чиновников.

Владимир Путин, отвечая на присланный на «Прямую линию» вопрос о том, когда зарплата чиновников опустится до зарплаты обычного работника, заявил, что ему бы хотелось видеть обратное — повышение зарплаты рядовых сотрудников до зарплаты министров.

При этом он подчеркнул, что понижать зарплату чиновникам нельзя. В этом случае, по мнению президента, хорошие специалисты уйдут в частные компании или переедут за рубеж, а эффективных решений приниматься не будет. Однако Путин отметил, что разница между зарплатами рядовых рабочих и начальников не должна быть колоссальной.

Отметим, в мае Путин впервые за 4 года не подписал указ о снижении зарплат чиновникам.

Ранее 20 июня колл-центр «Прямой линии» подвергся массированной кибератаке из-за рубежа.