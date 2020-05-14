Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"

Шаман из Якутска Александр Габышев отправлен в психдиспансер. Но официального подтверждения этому его адвокаты не получили до сих пор.

6 и 8 мая к Габышеву приезжали медики, чтобы взять тест на коронавирус. После отказа шамана они явились к нему в сопровождении полиции и увезли в обсерватор психдиспансера.

Шаман известен тем, что осенью 2019 года отправлялся в пеший поход на Москву с целью «изгнать Путина из Кремля». За этой эпопеей следили тысячи подписчиков, десятки сподвижников присоединились к шаману в дороге. На подходе к Иркутской области Габышева задержали и возбудили уголовное дело за экстремистские призывы в его видеороликах. Тогда же по просьбе следствия была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала шамана невменяемым. Но затем расследование дела было приостановлено до окончания пандемии коронавируса.

6 мая шаман выложил в сеть видео, в котором сказал: «Ребята, через два месяца вы не узнаете весь мир и Россию тоже. Все вы вырветесь на свободу, именно на свободу. Силу народа ничто не удержит. Сила народа от природы, Бога. Все она сметет через два месяца. Считайте, что это предсказание, пророчество мое. И вы уже ни у кого разрешения не будете спрашивать. За свою судьбу вы будете сами уже отвечать. И свобода вам достанется самим».

Вероятно, так шаман анонсировал свой очередной поход в Москву. Видео он закончил обрядом с шаманским бубном. В этот же день к Габышеву домой приехали врачи с проверкой на коронавирус.

Sobesednik.ru дозвонился до друга и соратника шамана – Айхала.

– Айхал, где сейчас точно находится шаман?

– Вчера мы поехали в обсерватор психдиспансера на улице Котенко, но нам там не дали никакой информации. Во дворе мы встретили врача, остановили, поспрашивали. Он нам подтвердил, что Габышев находится в обсерваторе. Сказал, что он здоров, но его подозревают в контакте с больным коронавирусом, поэтому изолировали.

– У Габышева были какие-то симптомы – температура, кашель?

– Нет, ничего такого не было у него.

– Он мог контактировать с зараженными? Сообщалось, что с шаманом были задержаны два его соратника, которые не соблюдали режим самоизоляции.

– Нет, никаких контактов у него не было. Он дома сидел, с сестрой и племянниками, даже во двор никого не пускал. Мы думаем, это просто предлог. Все же знают, куда он собирался идти, он не скрывал, на весь мир говорил.

– Он снова планировал поход?

– Да, в июне собирался, готовился уже. У него домашнего ареста не было, подписки о невыезде не было. Карантин он соблюдал. Два раза к нему до этого врачи приезжали, хотели брать тест. Он отказывался, так как не обязан.

– А его психиатрический диагноз подтверждается?

– Он нормальный, здоровый, адекватный человек. Если бы не его планы, никто бы никаких экспертиз с ним не проводил.