Шамана Александра Габышева задержали и поместили в психиатрическую больницу

Якутского шамана-воина Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», увезли в медицинское учреждение. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Правозащиты Открытки» пишет Znak.com.

«Сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана Александра Габышева и увезли его психиатрическую больницу», – говорится в сообщении. Отмечается, что к Габышеву уже трижды «приходили люди, представившиеся медработниками», которые хотели взять у него тест на коронавирус, однако шаман отказывался.

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, в штурме жилища Габышева участвовали не менее 20 силовиков. Он рассказал, что шамана отвезли в медучреждение в наручниках и без обуви, при этом никаких документов правоохранители не предъявили.