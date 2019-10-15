Шаман Александр Габышев: Мой отряд – вся честная Россия

Житель Якутска Александр Габышев, известный как Саша-шаман, объявил, что собирается возобновить свой поход пешком через всю Россию, чтобы «изгнать Путина из Кремля».

Ранее его поход длился около полугода, успел собрать пару десятков сторонников и десятки тысяч людей, которые наблюдали за необычным путешествием через интернет, а также отправляли путникам денежные переводы.

В сентябре шамана задержали и вернули в родной Якутск, против него возбуждено дело о призывах к экстремизму. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

– Александр, почему решили возобновить свой поход?

– А я никогда его и не откладывал. И не прерывал по своей воле.

– Когда планируете выдвинуться?

– Думаю, зимой пойдем. Возобновим свой путь с той точки, на которой нас прервали. До нее доберемся на транспорте, а дальше продолжим путь пешком.

– Почему зимой – это самое суровое время в ваших краях?

– Мы все пройдем. Раз Бог благословил меня на эту миссию.

– Вы же под подпиской о невыезде?

– Это нас не остановит. Прорвемся!

– «Нас»? Сколько человек у вас в отряде?

– В отряде у меня сейчас 24 человека. Но я вкладываю в понятие «отряд» больший смысл: мой отряд – вся честная Россия. А сторонники – мои друзья, родные, весь честный мир.

– Психиатры признали вас невменяемым.

– Ну это их вывод. Я считаю, это нечестно с их стороны. Просто хотели остановить меня.

– Вначале вы сами говорили, что у вас нет претензий ни к следствию, ни к экспертизе. Что поменялось?

– Я сначала им поверил. Мне показалось, что они хорошо, вежливо обращались. Поэтому я выпустил обращение, что пока возьмем паузу, объявил перемирие. Но сейчас я вижу грязность и лукавство с их стороны. Меня это не должно останавливать.

– Где вы сейчас находитесь?

– Я дома, занимаюсь хозяйственными делами, готовлюсь к походу.

– Уже определились с конкретной датой?

– По обстоятельствам. Но точно не позже весны. Самый поздний срок – начало весны.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «Шаман Габышев: Прорвемся!».