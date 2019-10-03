Экспертиза следствия признала шамана, шедшего изгнать Путина, невменяемым

Проведенная следствием психолого-психиатрическая экспертиза шамана Александра Габышева признала его невменяемым, сообщает его адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева.

В телеграм-канале «Открытки» сообщили, что адвокаты смогут ознакомится с заключением экспертизы в субботу, а в ближайшую неделю проведут собственную экспертизу с привлечением московских специалистов. По мнению защиты, согласие на исследование, проведенное после задержания Габышева 20 сентября, его вынудили подписать сотрудники правоохранительных органов. Позже он отозвал согласие.

Ранее шаман заявил, что его обвиняют в призывах к экстремизму. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Заместитель верховного шамана РФ Артур Цыбиков также сделал заявление, что решение Габышева пойти в Москву, чтобы «изгнать Путина», не является политическим, а свидетельствует о внутренней борьбе.