Шаман из Якутии заявил, что его будут судить по экстремистской статье

Якутский шаман Александр Габышев сообщил, что против него возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, передает телеканал «Дождь».

«Судить меня будут за терроризм, экстремизм, за призыв к свержению власти. Судиться будем, адвокат у меня есть», — заявил Габышев в телефонном разговоре, который был опубликован в группе «Шаман идет» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в планах шамана Габышева было дойти пешком до Кремля в 2021 году и изгнать из Кремля президента РФ Владимира Путина как «нечистую силу». Сейчас мужчина отговаривает своих последователей от похода в Москву: «Но чтобы тихо и спокойно на время суда. Я поставил им условия, чтобы вас никто не трогал».

Вечером 19 сентября шаман был задержан на пути в Кремль на федеральной трассе в Бурятии. 20 сентября его доставили в психиатрическую больницу для «экспертных мероприятий». Сейчас он, как сообщает он сам в своем обращении, отпросился из медучреждения и находится дома у своей сестры.

Медицинский руководитель проекта «Дело Пинеля», разъясняющего правовые вопросы оказания психиатрической помощи в России, психиатр Виктор Лебедев в своем микроблоге увидел репрессивные мотивы в этой истории: «Пока всё это напоминает намеренную изоляцию, мотивы которой мне кажутся не вполне карательными. Здесь нет прямого наказания за антипрезидентские высказывания и действия, а госпитализация в психиатрический стационар представляет собой способ изоляции и ограничения активного товарища. Всё равно я такое осуждаю и не поддерживаю».