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Кто зовет Бурятию к топору. Хроника протестов в республике

Политика
07:01, 17 сентября 2019
«Собеседник» №35-2019

Ситуация в Улан-Удэ накалилась очень быстро // фото: Андрей Огородник / ТАСС
Ситуация в Улан-Удэ накалилась очень быстро // фото: Андрей Огородник / ТАСС

На примере Бурятии силовики применяют новые методы борьбы с протестующими.

В Улан-Удэ уже несколько дней длится бессрочная протестная акция. Протестующие рассказывают, что для разгона уже применяли пруты, топорики, дымовую шашку. «Собеседник» выяснил, почему в отдаленном и довольно тихом регионе вдруг возникло такое обострение.

«Все продажные»

Дмитрий Баиров – простой таксист в Улан-Удэ. Но с 9 сентября его жизнь совершает лихие виражи. 

Дмитрий Баиров

Единый день голосования в Бурятии прошел, как и в большинстве регионов – победил кандидат власти Игорь Шутенков, официальные СМИ отрапортовали, что выборы прошли без происшествий. Примерно об этом новый-старый глава города неспешно говорил журналистам на пороге мэрии. Как вдруг в кадр ворвался человек, который сумбурно и эмоционально выплеснул все, о чем весь город промолчал 8 сентября. 

– Это что за беспредел-то, а? Вы здесь фигней занимаетесь, уважаемый или неуважаемый Игорь! Человек незаконно сидит в тюрьме! Вы продажный человек, вы продали всю республику. Свободу слова! Свободу политзаключенному! Шутенков, иди освобождай человека! А вы что снимаете, вот эту улыбку, что ли? Все продажные, конечно. Мы вас всех выгоним! – выплеснул таксист на изумленных участников официального мероприятия.

Гневная тирада относилась к власти и местным журналистам, а ее смысл стал понятен чуть позже.

– Накануне через наш регион проходил якутский шаман Александр Габышев, который идет через всю страну к Путину, чтобы, как он сам заявил, изгонять из него дьявола. В Бурятии его встретили пропутинские шаманы, и у них произошла стычка. Но этим не закончилось: у Габышева и его сторонников, которые к нему присоединились, в нашем регионе изъяли красные «Жигули», а также белую «Газель», на покупку которой люди скидывались. Задержан также водитель «Газели» (получил 13 суток за неповиновение полиции. – Ред.). Этим и был возмущен таксист Баиров, а также тем, что ни власти, ни СМИ не занялись этим вопросом, – объяснила «Собеседнику» завсектором КПРФ по Бурятии Татьяна Дугарсова.

Александр Габышев

Досье

Александр Габышев – житель Якутска. Учился на историческом факультете, работал сварщиком, дворником. После смерти жены ушел жить в лес, где провозгласил себя шаманом. 

Проклятие шамана

Неизвестно, сыграла ли роль обида идущего в Кремль шамана, но с того дня Улан-Удэ потерял покой. На сегодня из всех протестов именно в столице Бурятии все развивается по максимально жесткому сценарию. 

– 9 сентября я, как обычно, шел на работу на заседание хурала, – рассказал «Собеседнику» 33-летний депутат от КПРФ Баир Цыренов. – На подходе встретил знакомого, который показал мне ролик на ютубе, который был озаглавлен большими буквами «СПАСИТЕ!!!» Как депутат и как человек, я не мог пройти мимо.

Баир Цыренов

Оказалось, что, когда разгневанный таксист вернулся в свой автомобиль, за ним последовали сотрудники полиции и попытались вывести его из машины. Баиров закрылся внутри и включил прямую трансляцию происходящего в интернет. 

– Я подошел, представился, спросил, на каком основании пытаются арестовать человека, что он такого совершил, чтобы применять силу, – продолжает депутат Цыренов. – В это же время к месту стали подтягиваться люди, которые видели прямой эфир Баирова – человек 30, может, 50. Люди стали говорить о беззаконии, вспомнили и нарушения на этих выборах, как власть вела своего кандидата, шла на фальсификации, подкупы, как пресса молчала – все же было у всех на глазах. В общем, из случайного, в общем-то ситуативного повода возник протест. Просто у людей это наложилось на общее настроение.

Машина протеста

Еще вечером на площадь стала стягиваться Росгвардия. К участникам акции также присоединились сочувствующие. 

– Мы остались ночевать в машинах, поставив их на разрешенной бесплатной парковке. В 8 утра ко мне в автомобиль постучали, сказали убрать все машины. Я вышел, стал звонить остальным водителям. Тут на меня просто налетели несколько человек в балаклавах, без опознавательных знаков, стали крутить и запихивать в свою машину – тоже без надписей и даже без номеров. Я сначала даже не понял, кто это – действовали абсолютно по-бандитски. В остальных машинах они прутами и топориками разбивали стекла. Люди вокруг попытались меня отбить, завязалась потасовка. Меня помутузили, Баирову повредили шею и ногу, он сейчас хромает и ходит в корсете, еще одному нашему стороннику – Ихиритову – нанесли ушибы. В итоге нас, конечно, развезли по отделениям. Я ночевал в «обезьяннике». Утром суд выписал мне штраф 15 тысяч рублей. Баирову – 15 суток за неповиновение полиции и мелкое хулиганство, – говорит депутат. 

Первое, что сделал коммунист, выйдя на свободу – написал заявление в полицию, позвонил дежурному прокурору по поводу нападения неизвестных.

– Ответа – вообще никакого – нет до сих пор! – возмущается парламентарий, который решил остаться в машине на парковке рядом с центральной площадью в знак протеста против применения силы. 

А жесткость власти вызвала обратный эффект – возмущенных людей на площади стало только больше. 

Газовая атака 

На третий день стояния в Улан-Удэ сочувствующие граждане подогнали к месту акции автобус, в котором могли бы разместиться люди. 

Власть впервые за все время предприняла попытку диалога.

– Ко мне пришел руководитель администрации главы республики, мой тезка – тоже Баир Цыренов. «Убери людей с площади – и мы во всем разберемся», – сказал мне чиновник. Но, во-первых, не я их собрал, чтобы распускать. Во-вторых, что это за власть, которая ставит условия, перед тем как выполнять свои прямые обязанности? – заявляет молодой коммунист.

– Я Баиру Цыренову сказал, что мы с ним, как с депутатом Народного хурала, в диалоге, правительство в диалоге. Сказал, что митинг несанкционированный. Обсуждать с ним вопросы готов, но не здесь. Готов принять его у себя, – подвел со своей стороны итог встречи глава администрации.

Но затишье оказалось временным. 

– Я был в своей машине на парковке, – излагает развитие событий Баир Цыренов. – Перед сном решил зайти к людям в автобусе. Там все было тихо-мирно, сидели разговаривали, пели песни под гитару. Минут через 10 в автобус стали ломиться люди в балаклавах и опять же без опознавательных знаков. Мы закрылись изнутри. Но вдруг мы услышали характерное шипение – поняли, что распыляется газ, испугались, решили покинуть автобус. В это же время начался штурм – людей хватали, тащили как попало. Девушку волокли так, что она головой билась о ступеньки. У автобуса всех поставили на колени. Когда кто-то хотел задать вопрос, били по голове и командовали: «Молчать!» Всех задержали, выписали повестки в суд. Но какая была необходимость так жестить?!

Каждый вечер над центральной площадью полностью гаснет свет. Во тьму погружаются даже прилегающие кварталы и дороги. Местные жители несколько вечеров подряд отвечают флешмобом «Свет надежды», выходя к месту проведения акции с фонариками. Но политическую тьму этим не разогнать.

– Я думаю, в ситуации сыграло роль то, что глава региона Алексей Цыденов занимает жесткую позицию. С его приходом митинги у нас разрешены только в двух местах на окраине города, СМИ по-другому стали работать, – резюмирует депутат Баир Цыренов. – Плюс бардак в органах, которые именно такими методами решили действовать. В итоге – скандал федерального масштаба. А глава Бурятии в соцсетях отчитывается, что он не в Улан-Удэ, а в Москве, решает проблемы региона. Правда, пользователи заметили на его фото ту же картину, что висит в его кабинете в правительстве. С собой, что ли, он ее возит? 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2019 под заголовком «Кто зовет к топору».

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