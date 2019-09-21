Шамана, который шел "изгонять" Путина, отпустили под подписку о невыезде

Суд отпустил якутского шамана Александра Габышева, задержанного по подозрению в экстремизме, под подписку о невыезде.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда. «Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в документе.

Отмечается, что с 6 марта по 22 мая Габышев, «находясь в неустановленном месте», обращался к группе людей с призывами к экстремистской деятельности. «По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», — говорится в постановлении суда.

На Александра Габышева 12 сентября завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Он был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева доставили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для «экспертных мероприятий». Его сторонники между тем заявляли, что не могут его найти его.

Сам шаман позднее рассказал, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал они «даже подружились», и призвал всех «успокоиться».

В марте 2019 года житель Якутска Александр Габышев, называющий себя шаманом, отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина как «нечистую силу». Предполагалось, что поход продлится два года.