Заместитель главного шамана РФ объяснил "озарением" поход Габышева "на Кремль"

Заместитель верховного шамана РФ Артур Цыбиков заявил, что поход Александра Габышева «на Москву» не связан с политикой.

Об этом Цыбиков рассказал во время пресс-конференции в Иркутске, передает местное ИА «IrkutskMedia».

По словам заместителя верховного шамана страны, идущий в Москву «изгонять» Владимира Путина из Кремля якутский шаман Александр Габышев преследует исключительно миролюбивые цели, никак не связанные с политическими соображениями.

«Это его миссия, его путь. Как говорил сам Габышев, на него сошло озарение, и он начал поход на Москву. Его задержали, и это тоже новое испытание для него. У Александра, по сути, идет борьба с внутренними демонами, а его поход — это трансформация, его становление», — цитирует Цыбикова агентство.

Он добавил, что задержавшие шамана на границе с Иркутской областью бурятские полицеские «перестраховались», поскольку «это их работа». Однако сопровождавшие Габышева люди продолжили его миссию и уже миновали Иркутск.

При этом Цыбиков осудил бурятских шаманов, которые ранее пытались остановить Габышева, заявив, что они поступили «чисто не по-шамански».

Напомним, Александр Габышев был задержан по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности на границе Бурятии и Иркутской области 19 сентября, однако позднее его отпустили под подписку о невыезде.