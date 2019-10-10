Шаман Габышев заявил, что возобновит поход, и призвал Путина уйти в отставку

Шаман Александр Габышев заявил, что намерен встретиться со своими сторонниками и вновь отправиться «в поход на Москву», где проведет «обряд изгнания Путина». При этом он подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер.

«Уходи, Владимир Владимирович, добровольно в отставку — это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет — ни один волос не упадет, ни одна капля крови не прольется — мстить грех. Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была, никакой суд вас не должен судить — я за этим прослежу», — заявил шаман в интервью «Якутия.инфо».

По плану он и сторонники встретятся в Якутске, а путь продолжат с границы Бурятии и Иркутской области, где его в сентябре прервали сотрудники в масках, произведшие задержание Габышева.

«Я не просто иду. Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех — только защищаться. Прощать людям, врагам своим — это всё вера», — говорит Габышев.

При этом, отметим, сейчас шаман находится под подпиской о невыезде по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ранее экспертиза, проведенная следственными органами, признала его невменяемым. Его адвокаты заявили, что намерены провести собственную экспертизу с привлечением московских специалистов, результаты которой пока не готовы.

В интервью Габышев заявил, что «почувствовал на себе возврат карательной медицины, позднего СССР».

В Якутске 5 октября прошел массовый пикет в поддержку шамана, на котором присутствовало не менее 70 человек. Участники держали плакаты с надписями «Я/Мы шаман», «Нет карательной медицине» и большую растяжку «Руки прочь от Саши-шамана».