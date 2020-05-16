В мэрии Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок опасностью спекуляций

Маски, которые производит Москва по себестоимости семь рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные закупаются.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк.

«Была большая полемика в какую стоимость городу обходятся маски, почему в магазинах цена одноразовых масок доходит до 50 рублей. Где тот миллион масок, которые Москва производит по себестоимости семь рублей?» — сказал чиновник.

По его словам, город нуждается в четырех миллионах масок в сутки, из них значительное количество выдается работникам медучреждений и муниципальных служб, которые ежедневно обрабатывают подъезды и общественный транспорт. «То, что производит Москва по семь рублей, этот миллион масок, в первую очередь, уходит на эти нужды», – подчеркнул Немерюк.

Он сообщил, что остальные три миллиона масок для городских и частных структур закупаются, в частности, из Китая, который является главным производителем масок. Замглавы департамента отметил, что маска из КНР в настоящий момент стоит в районе 26 рублей 40 копеек. «Это себестоимость, не беря никакие накладные расходы. Это привоз, таможня и склад, это оптовая цена, но нужно взять еще транспорт довезти до магазина, распаковать, разложить, пробить чек», – пояснил он.

По словам Немерюка, бесплатная раздача масок может повлечь за собой спекуляции. «Возникает некий "темный рынок". Это не выход из положения», – подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что власти Москвы купили крупнейшего в России производителя медицинских масок.