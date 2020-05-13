Беглов не раздаст бесплатные маски петербуржцам, чтобы они не достались приезжим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не намерен раздавать бесплатно защитные маски жителям города, так как в таком случае их могут получить и те, кто в регионе не прописан.

«В нашем городе много людей — и приезжих, и не приезжих, ну еще, не знаю, много приезжают из других регионов на работу и всё остальное. Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт? Сказать, где ты зарегистрирован? Или вообще не давать никому», — приводит его слова агентство Regnum.

Таким образом он отреагировал на вопрос депутата заксобрания региона от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

Ранее Вишневский заявил, что введение запрета на выход на улицу без защитных масок и одноразовых печаток по факту является новым «масочно-перчаточным налогом», так как жители обязаны самостоятельно регулярно приобретать их, а средства на это власти покрывать не намерены.

Масочно-перчаточный режим был введен и в Москве. При этом сам мэр Москвы Сергей Собянин 12 марта опубликовал в свое Twitter фотографии с осмотра стройки метрополитена, где ходил без перчаток. На это, как передает «МБХ Медиа», обратил внимание глава московского штаба Навального Олег Степанов и потребовал оштрафовать градоначальника. При этом пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова заявила, что стройка не является общественным местом и перчатки там носить не нужно.