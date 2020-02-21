Феминистка обратится в полицию из-за угроз после скандала вокруг клипа Rammstein

Автор телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова намерена обратиться в полицию с заявлением об угрозах убийством. Поможет ей в этом адвокат правозащитной группы «Агора» Светлана Байтурина. Об этом пишет портал «Такие дела».

Угрозы в адрес феминистки начали поступать после того, как она опубликовала на своем канале несколько текстов в защиту россиянок, принявших участие в съемках нового клипа солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Фронтмен группы презентовал видео на песню «Till The End». Ролик был выложен на одном из порнографических ресурсов. Спустя время после его публикации платформа «Двач» опубликовала в открытом доступе контакты актрис со ссылками на соцсети. Вследствие этого девушкам в личные сообщения начали приходить угрозы и оскорбления.

К кампании против актрис подключился лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Позже он отрицал в СМИ, что кому-либо угрожал убийством. «Я сказал примерно так: "Если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко". Призыва убивать, бить и так далее не было», — цитирует Позднякова Spletnik.

«Я почему-то думала, что обойдут стороной, и не думала, что прямо будут сильно рыться в фотографиях, но все-таки нашли фотографии с Тиллем, нашли фотографии с маской, и началась травля, вот она уже идет второй день у меня. Звонят моей маме, пишут моей маме», — рассказала одна из актрис в беседе с «Пятым каналом».

20 февраля Залина Маршенкулова опубликовала на канале скриншот, на котором неизвестный предупреждает, что девушку планируют «подкараулить». По словам журналистки, это предупреждение — не единственное в ее телефоне. После этого администратор телеграм-канала «Двач» Нариман Намазов написал в своем аккаунте: «Залина, перестань рыдать, это максимально убого выглядит».

Medialeaks пишет, что позже «Двач» устроил провокацию против феминистки, опубликовав фото, где приписал ей цитату с поддержкой антимигрантских настроений, которую Залина никогда не произносила.

«Такие дела» сообщают, что угрозы поступают не только в адрес Залины. Недоброжелатели угрожают убить ее мужа и «встретиться с родителями». Маршенкулова также намерена обсудить с адвокатами необходимость усиления своей безопасности.

Оксана Пушкина поддержала Залину Маршенкулову и заявила о готовности оформить депутатсткий запрос в правоохранительные органы в связи с травлей актрис, пишет «МК».