Троицкий рассказал о тайных секс-вечеринках Линдеманна в России

Связи Тилля Линдеманна с Россией с каждым годом все прочней. Зачем мы ему, а лидер Rammstein – нам, Sobesednik.ru попросил рассудить музыкального критика Артемия Троицкого.

Недавно немецкий музыкант создал новый проект, назвав его русским коротким матерным словом (с предлогом «на»). Сначала он снял клип Till the End в стиле жесткого порно с собой и с русскими порноактрисами и разместил его на порносайте. Потом Линдеманн сделал видео Platz Eins такой же степени жести и откровенности. Он играет пациента психушки, которому то ли грезятся, то ли вспоминаются жуткие оргии в отеле. Отель неопознанный, но не исключено, что тоже наш. До этого Линдеманн, выпускал клип, где он в виде начальника пытается изнасиловать заводскую работницу тоже какого-то советского стиля (ее играла Лобода).

«Что это было?» — спросили мы у Артемия Троицкого, более всех посвящённого в тайны разных музыкантов.

– Сразу скажу, что этих песен Линдеманна я не слышал и клипов не видел, – предупредил Артемий Троицкий, – поэтому прокомментировать их качество и содержание не могу. С другой стороны, я кое-что знаю о специальном отношении Линдеманна и прочих участников группы Rammstein к России.

Дело в том, что я присутствовал на их самом первом концерте в Москве, когда эта группа еще не была всемирно известной и выступали они в относительно небольшом, где-то человек на 500-700 клубе Б2 на Садовом кольце. Это был уникальный шанс увидеть группу Rammstein не в контексте какого-то многомиллионного фестиваля или дворца спорта, а достаточно интимным образом. Я потом с этими ребятами посидел в гримерке, пообщался и в общем понял, что отношение у них к Советскому Союзу – ну, или к России – специальное.

Поскольку они являются выходцами из социалистической страны ГДР, то есть у них некоторые особые сантименты по поводу именно России, русских людей и русских женщин, в частности, и русской культуры вообще. После этого (насколько мне известно, поскольку я знал их московские контакты) они стали часто и регулярно инкогнито наведываться в Москву, поскольку у них тут завелись знакомые девушки. Словом, у них тут появились всякие романы, связи и так далее. Я вполне допускаю, что из этого неформального общения с представительницами прекрасного пола нашей прекрасной страны у Линдеманна, собственно, и возникли какие-то особые неформальные познания в области русского языка и соответствующее знакомство с порядком сексуальных услуг в Российской Федерации. Думаю, что корни этого интереса именно в этом. Я лично абсолютно ничего против этого не имею.

Я не знаю, чем тут возмущаться – наоборот, надо гордиться тем, что всемирно известная немецкая группа так ценит наших девушек, что они мерещатся им во всевозможных фантазиях, и в самом привлекательном виде притом. Так что это всё очень здорово.

Артемий Троицкий // фото: Global Look Press

– А почему Россия любит Rammstein?

– Это вопрос более сложный. Думаю, что отчасти потому, что они поют на немецком языке. Вот, скажем, есть немецкая же группа Scorpions, которая поёт по-английски. И в общем-то эта группа тоже, конечно, в нашей стране популярна, но такого культового статуса, как у Rammstein, у неё нет. Потому что ну скучно и банально это – петь по-английски.

А тут вот весь этот самый дойче шпрехе – я думаю, что это, может быть, на каком-то подсознательном интуитивном уровне близко нашим людям. К тому Rammstein сама по себе группа хорошая, не какая-то скучная халтура, это не Modern Talking, слава богу. И потом, у них очень впечатляющее видеоработы, а наша публика, как я уже давно заметил, на видеоклипы реагирует как-то более активно, нежели на собственно песни. Тем более что в песнях на немецком языке она явно ничего не смыслит, так как текст ускользает. А вот видео – это всё абсолютно наглядно. Поэтому, думаю, Rammstein нам и пришелся по душе.