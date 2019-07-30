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Mon amour, я люблю тебя: Rammstein "подожгли" и "осеменили" Лужники

Шоу-бизнес
16:08, 30 июля 2019

Rammstein // Фото: Global Look Press
Rammstein // Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru — о том, чем запомнился вчерашний концерт немецкой индастриал-метал группы Rammstein в столичных «Лужниках».

Путь легендарных немцев в Москву в этом году был тернист и прерывист. Начать, пожалуй, следует с того, что организаторы концерта Rammstein объявили солд-аут буквально через две недели после начала продажи билетов на летний концерт осенью 2018 года. Разумеется, свою роль тут сыграли слухи о возможном прекращении музыкальной карьеры участников коллектива, а значит, два выступления в России — в Москве и Санкт-Петербурге — могли оказаться последним шансом для многих фанатов услышать знаменитую «Du Hast» живьем.

Концерт Rammstein в "Лужниках" // Фото: скриншот с YouTube

Благая весть пришла уже в марте: концертное агентство в связи с многочисленными жалобами поклонников решило-таки перенести выступление берлинской группы из «ВТБ Арены» в большие по вместительности «Лужники». Однако появившиеся дополнительные билеты раскупили за считаные дни.

Но вот настало 29 июля, и многотысячная толпа забила стадион словно небольшой клуб, изредка посылая в ту или другую сторону фанатские волны, чтобы вызвать музыкантов поскорее на сцену. Погода, должно быть, изрядно усложнила задачу тем, кто за баснословные деньги купил билеты в фан-зону и вынужден был стоять в очереди с самого утра, чтобы занять место ближе к кумирам. Однако Rammstein подтвердили миф о немецкой пунктуальности и вышли к толпе ровно в 20:30 — как и было сказано в выложенном организаторами расписании.

Концерт Rammstein в "Лужниках" // Фото: Sobesednik.ru

Началась программа по обычаю коллектива с эффектных взрывов, которые вместе со столбами пламени, бьющими прямо со сцены, являются визиткой группы и особым хобби солиста Тилля Линдеманна.

Всего сет-лист Rammstein состоял из 21 трека: в начале немцы сделали акцент на песнях с нового безымянного альбома, успевшего стать скандальным из-за клипа на песню «Deutschland», но снискавшего противоречивые отзывы как от критиков, так и от публики. Тем не менее «Лужники» наизусть пели лирическую «Diamant», вместе с Линдеманном пронзительно скримили на «Puppe», бесновались под сингл «Radio» и перекричали самих музыкантов, когда в треке «Ausländer» попалась причудливо спетая с немецким акцентом фраза на русском «Я люблю тебя».

Однако Rammstein не забыли и о старых хитах, которые были оформлены наиболее эффектно: на написанной для Виталия Кличко «Sonne» толпу согревали гигантские факелы, на «Du Hast» в стадион со сцены запускались ракетницы с фейерверками, на «Mein Teil» Линдеманн по традиции попытался поджечь из огнемета бедолагу-клавишника Флаке, но тот отомстил, скинув вокалиста со сцены. А на треке с почти порнографическим текстом и такого же рода клипом «Pussy» Тилль Линдеманн поливал толпу белыми перьями из пушки, напоминающей огромный фаллос.

Концерт Rammstein в "Лужниках" // Фото: Sobesednik.ru

Интересное решение нашли музыканты для исполнения знаменитого хита «Engel», во время которого Линдеманн обычно облачается в железные крылья, из которых бьет (что бы вы думали?) пламя. Теперь же Rammstein выбрали более лирический вариант композиции, выйдя на маленькую сцену в середине стадиона и тихо пропев ее под аккомпанемент пианисток Duo Játékok.

И тут немцам нужно отдать должное: при колоссальных ценах на билеты (самые бюджетные места на трибунах стоили от 5 тысяч рублей) зрители получили очень внушительное шоу. Первым рядам, конечно, повезло много больше — их и импровизированной семенной жидкостью облили, и на резиновых лодках по ним, как по морю, покатались, и сам вокалист не раз спускался пожимать руки и пугать гримом впереди стоящих. Но даже трибуны могли почувствовать шик и блеск берлинского индастриал-метала от залпов огня посередине стадиона и долетающих обрывков русского мата, на котором неумело пытался ругаться Линдеманн.

Концерт Rammstein в "Лужниках" // Фото: скриншот с YouTube
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