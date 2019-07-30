Mon amour, я люблю тебя: Rammstein "подожгли" и "осеменили" Лужники

Sobesednik.ru — о том, чем запомнился вчерашний концерт немецкой индастриал-метал группы Rammstein в столичных «Лужниках».
Путь легендарных немцев в Москву в этом году был тернист и прерывист. Начать, пожалуй, следует с того, что организаторы концерта Rammstein объявили солд-аут буквально через две недели после начала продажи билетов на летний концерт осенью 2018 года. Разумеется, свою роль тут сыграли слухи о возможном прекращении музыкальной карьеры участников коллектива, а значит, два выступления в России — в Москве и Санкт-Петербурге — могли оказаться последним шансом для многих фанатов услышать знаменитую «Du Hast» живьем.
Благая весть пришла уже в марте: концертное агентство в связи с многочисленными жалобами поклонников решило-таки перенести выступление берлинской группы из «ВТБ Арены» в большие по вместительности «Лужники». Однако появившиеся дополнительные билеты раскупили за считаные дни.
Но вот настало 29 июля, и многотысячная толпа забила стадион словно небольшой клуб, изредка посылая в ту или другую сторону фанатские волны, чтобы вызвать музыкантов поскорее на сцену. Погода, должно быть, изрядно усложнила задачу тем, кто за баснословные деньги купил билеты в фан-зону и вынужден был стоять в очереди с самого утра, чтобы занять место ближе к кумирам. Однако Rammstein подтвердили миф о немецкой пунктуальности и вышли к толпе ровно в 20:30 — как и было сказано в выложенном организаторами расписании.
Началась программа по обычаю коллектива с эффектных взрывов, которые вместе со столбами пламени, бьющими прямо со сцены, являются визиткой группы и особым хобби солиста Тилля Линдеманна.
Всего сет-лист Rammstein состоял из 21 трека: в начале немцы сделали акцент на песнях с нового безымянного альбома, успевшего стать скандальным из-за клипа на песню «Deutschland», но снискавшего противоречивые отзывы как от критиков, так и от публики. Тем не менее «Лужники» наизусть пели лирическую «Diamant», вместе с Линдеманном пронзительно скримили на «Puppe», бесновались под сингл «Radio» и перекричали самих музыкантов, когда в треке «Ausländer» попалась причудливо спетая с немецким акцентом фраза на русском «Я люблю тебя».
Однако Rammstein не забыли и о старых хитах, которые были оформлены наиболее эффектно: на написанной для Виталия Кличко «Sonne» толпу согревали гигантские факелы, на «Du Hast» в стадион со сцены запускались ракетницы с фейерверками, на «Mein Teil» Линдеманн по традиции попытался поджечь из огнемета бедолагу-клавишника Флаке, но тот отомстил, скинув вокалиста со сцены. А на треке с почти порнографическим текстом и такого же рода клипом «Pussy» Тилль Линдеманн поливал толпу белыми перьями из пушки, напоминающей огромный фаллос.
Интересное решение нашли музыканты для исполнения знаменитого хита «Engel», во время которого Линдеманн обычно облачается в железные крылья, из которых бьет (что бы вы думали?) пламя. Теперь же Rammstein выбрали более лирический вариант композиции, выйдя на маленькую сцену в середине стадиона и тихо пропев ее под аккомпанемент пианисток Duo Játékok.
И тут немцам нужно отдать должное: при колоссальных ценах на билеты (самые бюджетные места на трибунах стоили от 5 тысяч рублей) зрители получили очень внушительное шоу. Первым рядам, конечно, повезло много больше — их и импровизированной семенной жидкостью облили, и на резиновых лодках по ним, как по морю, покатались, и сам вокалист не раз спускался пожимать руки и пугать гримом впереди стоящих. Но даже трибуны могли почувствовать шик и блеск берлинского индастриал-метала от залпов огня посередине стадиона и долетающих обрывков русского мата, на котором неумело пытался ругаться Линдеманн.