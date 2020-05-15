Сечин объяснил рекордные дивиденды "Роснефти" уверенностью в мировом лидерстве

По словам главы госкорпорации «Роснефть» Игоря Сечина, компания имеет все шансы, чтобы выйти из кризиса «лидером отрасли». Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Как считает Сечин, рекордные выплаты дивидендов акционерам (354,1 миллиарда рублей), которые, как ранее писал Sobesednik.ru, «Роснефть» произведет по итогам 2019 года, несмотря на мировой кризис и обрушение цен на нефть, объясняются уверенностью в завтрашнем дне: «В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения Компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли», — заявил он.

Глава госкорпорации также заявил, что в ходе текущего кризиса для нефтяных компаний «на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности», где «Роснефть», по уверениям Сечина, уже является признанным мировым лидером.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что руководитель компании подтвердил полный выход из активов в Венесуэле. Их приобретет фирма, принадлежащая правительству РФ, а взамен кабмин передал ей 9,6% акций госкорпорации.

Как писала газета «Ведомости», со ссылкой на источники, в правительстве РФ, несмотря на ряд скандалов и критики в адрес нынешнего главы «Роснефти», принято решение вновь продлить полномочия Игоря Сечина: соответствующая директива уже подписана.