Брат Сечина получил нефть Венесуэлы. Кто такой Николай Рыбчук?

Бывшие венесуэльские активы «Роснефти» ее глава Игорь Сечин передал члену своей семьи.

В конце прошлой недели, чтобы избежать американских санкций, «Роснефть» передала свои активы в Венесуэле новой российской госкомпании. Речь идет о долях в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria. Теперь ими будет распоряжаться некое АО «Росзарубежнефть», наспех созданное 28 марта.

Впрочем, вряд ли эта банальная одноходовка сумеет обмануть американцев, ведь «Роснефть» ушла из Каракаса только формально. Держателем реестра акционеров нового АО оказалась регистрационная компания «Реестр-РН», через фирму «РН-Трейд» связанная все с той же «Роснефтью» (именно гендиректору «Реестра-РН» Владимиру Шапотько Игорь Сечин доверял заседать в счетной комиссии во время собраний акционеров «Роснефти»).

Мало того, возглавил «Росзарубежнефть» Николай Рыбчук, который, как и Сечин, до прихода в нефтянку вообще бизнесом не занимался. То есть, тот еще специалист. В Москве живет только один человек с таким именем – Рыбчук Николай Александрович, 1956 года рождения, отец двоих детей, полковник в отставке, член Совета ветеранов Анголы (СВА), опять-таки имеющий прямое отношений к Сечину.

Николай Рыбчук // Фото: сайт посольства РФ в Республике Ангола

Начиная с 1978 года Рыбчук, тогда еще младший лейтенант, провел в Анголе несколько боевых командировок, одна из которых по времени совпала со службой там Игоря Сечина. Оба они служили в Африке в качестве военных переводчиков, жили в одном военном городке в Руанде и уже тогда нашли общий португальский язык.

В одном из своих выступлений на сайте СВА Николай Рыбчук называл себя представителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе (через эту структуру Россия до сих пор поставляет вооружение в страну). Сейчас эта страница удалена, но она еще открывается в кэше. В том выступлении Рыбчук назвал тех, кто служил в Анголе (а значит, и главу «Роснефти» тоже), частью своей семьи. То есть Рыбчук и Сечин – боевые братья. Это значит, нефть Венесуэлы – по-прежнему в надежных для Игоря Сечина братских руках.