"Роснефть" объявила о полном уходе из Венесуэлы и договоренностях с Белоруссией

Компания «Роснефть» сообщила о заключении с Минском договоров о поставке до девяти миллионов тонн нефти в 2020 году.

Как пишет «Интерфакс», сырье будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан», БНК и Мозырский НПЗ.

В первом квартале текущего года российская нефть практически не поступала в Белоруссию в связи с разногласиями сторон по ценам. Минск объявлял о планах использовать альтернативные источники импорта сырья.

Также «Роснефть» сообщила о полном прекращении деятельности в Венесуэле. Как указывается на сайте корпорации, остановлено участие компании «во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях».

В конце марта стало известно, что «Роснефть» передала свои активы в Венесуэле компании, принадлежащей российскому правительству. Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал сделку «крупнейшей махинацией» со времен 90-х.