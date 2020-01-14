Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке нефти множеству стран

Первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что не видит смысла продолжать платить премии российским нефтяным компаниям, подчеркнув, что Республика «скоро получит альтернативные варианты поставки» нефти из других стран, в числе которых Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан. Всем им уже были разосланы коммерческие предложения, сообщает «БелТА».

Белорусский чиновник пояснил, что никаких новых подробностей переговоров с Москвой на настоящий момент нет, так как, по его словам, нецелесообразно «платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы [страны] договаривались это делать в 2011 году», учитывая «реализацию налогового маневра и ежегодное увеличение стоимости нефти для Беларуси». При этом, по словам вице-премьера, кроме компании «Славнефть», ни одна другая компания не готова «двигаться по размеру этой премии».

Крутой подчеркнул, что «от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно», пояснив, что на Республику приходится около 10% всего российского нефтяного экспорта.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Беларусь прекратила экспорт нефти, перенаправив всю добываемую ею нефть на свои НПЗ, которые сейчас наполняются российскими поставками лишь наполовину.

Министр финансов Республики Максим Ермолович подтвердил, что доход от экспорта нефти с начала года отсутствует, однако «пока говорить об изменениях годовых объемов доходов в целом нет необходимости» и решений по корректировке бюджета на принималось, учитывая прошлогодний профицит бюджета: «Мы вошли в бюджет 2020 года достаточно подготовленными и с точки зрения наличия валютных ресурсов и рублевых остатков на счетах банков и Национального банка. Ситуация достаточно позитивная», — передает его слова «Интерфакс».

Пресс-секретарь Минфина Белоруссии Ирина Комар также заявила ТАСС, что совокупно увеличение для владельцев нефтепровода налога на прибыль с 18% до 50% и введение экологического налога на транзит нефти через территорию страны дадут дополнительные поступления в бюджет государства в размере 100 миллионов долларов в год.

Комар отметила, что эти решения никак не связаны с переговорами с Россией по цене закупки нефти.

По данным «Коммерсанта», чтобы компенсировать потери от налогового маневра лишь в 2020 году, Белоруссии необходимо увеличить тариф транзита на 70%.