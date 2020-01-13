Антимонопольные службы РФ и Беларуси не договорились о тарифе на транзит нефти

Россия и Беларусь на уровне антимонопольных ведомств не смогли договориться о тарифах для транзита нефти через республику на 2020 год, передает «БелТА».

Цены на транзит нефти через страну ещё не установлены, хотя сам транзит с 1 января не прекращался. По словам источника агентства в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, которое предлагает увеличить тариф на основании утвержденной ранее обеими сторонами методики: «Было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки [компанией ОАО "Гомельтранснефть Дружба"], чтобы компенсировать его в текущем году», — пояснил он.

У россиян при этом, как отмечает собеседник агентства, вызвали вопросы вопросы расчеты, произведенные «Гомельтранснефть Дружба», из-за чего обсуждение будет продолжено «на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты».

Договоренность должна быть достигнута до 15 января, либо до 1 февраля, отмечает «БелТА».

Ранее Беларусь прекратила экспорт своей нефти, направив её на собственные НПЗ, половину мощностей которых продолжают обеспечивать российские компании. С 4 января поставки нефти из России в Белоруссию были возобновлены до конца января в уменьшенном объеме.

Также Белоруссия сообщала о введении экологического налога на транзит нефти через её территории в размере 50% от полученной прибыли.