Беларусь перенаправила на свои НПЗ свою нефть с экспорта, заместив ею российскую

Беларусь приостановила экспорт добытой на её территории нефти для наполнения собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в связи с недостаточными поставками с российской стороны, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Ранее почти всю добытую нефть страна отправляла на экспорт, однако с 1 января из-за отсутствия договоренности между странами прекратились поставки российской нефти, за счет которой наполнялись мощности НПЗ республики. 4 января они были возобновлены, но лишь на месяц и в объеме 750 000 тонн, в то время как белорусским НПЗ требуется 1 500 000 тонн нефти в месяц.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны не могут договориться о цене на нефть, так как «Россия хочет, чтобы мы [Беларусь] купили у них нефть по ценам выше мировой». «Где это видано?» — поразился глава государства.

Он подчеркнул, что уже нашел необходимую нефть «в другом месте» и откажется от покупок её в России, заметив, что считает справедливым предложение покупки нефти у РФ по внутрироссийским ценам, передает ТАСС.

Также сообщается, что в Беларуси открылось первое предприятие по производству боевых патронов.

«Создание патронного производства — это, прежде всего, обеспечение военной безопасности государства. Представьте, что будет, если, скажем, завтра в стране не останется боеприпасов, а продать их нам никто не захочет?» — приводит издание «СБ. Беларусь сегодня» слова Алексея Скраги, генерального директора ООО «БСВТ — новые технологии», которое и занимается производством.

Издание подчеркивает, что это также входит в План обороны страны и Концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года, который ранее утвердил Лукашенко.