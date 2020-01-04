В центре внимания
Летчик Юсупов стал Героем России // фото: Михаил Метцель / ТАСС
Герой года: пилот Дамир Юсупов
Жительница рухнувшего дома в Магнитогорске: Люди знают, что это был не газ
Пять вопросов о промежуточных итогах 20 лет Владимира Путина у власти

Новости дня

04 января, суббота

[16:08]"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию
[15:46]В ГД внесут закон об административном наказании за пропаганду наркотиков в Сети
[15:27]Путин расскажет парламенту об "очень беспокоящем" его застое в доходах населения
[15:02]Омичи вышли на митинг после гибели юноши, которому могли подбросить наркотики
[14:03]Reuters: "Роснефть" и CNPC взяли под контроль нефтедобычу в Венесуэле
[13:21]Сообщивший в новогоднюю ночь о бомбе на главной площади Хабаровска задержан
[12:42]Почти 60% рассмотренных заявлений на ипотечные каникулы были одобрены ЦБ
[11:56]УМВД по Екатеринбургу проверяет заявление об "обнимавшем" девочку "дяде Стасике"
[11:05]Военные в Ираке опровергли информацию об авиаударе США по колонне с врачами
[10:27]14 января выйдет последнее обновление для операционной системы Windows 7
[09:40]За 1 и 2 января "Газпром" прокачал через Украину в 5 раз меньше газа, чем раньше
[09:01]Для тушения пожаров в Австралии из резерва призовут 3 тысячи военнослужащих
[08:28]Постпред Ирана в ООН пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани
[07:48]Советник Трампа по нацбезопасности оправдал убийство Сулеймани положением AUMF

03 января, пятница

[16:12]В Кемеровской области возбудили дело по сообщениям о насилии в СИЗО №4
[15:56]Состояние более 10 зараженных неизвестной пневмонией в КНР оценивают как тяжелое
[15:40]Города РФ, где чаще матерятся, имеют более высокий потенциал для роста экономики
[14:53]В "Транснефти" сообщили об отсутствии заявок на поставки нефти из РФ в Белоруссию
[14:13]Медведев присудил Михаилу Швыдкому миллион рублей за личный вклад в развитие СМИ
[13:39]СК выясняет обстоятельства гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье
[13:01]В Кузбассе началась проверка в связи с публикациями об избиении заключенных
[12:31]Российские морпехи заняли вторую строчку в топ-5 лучших в мире по версии TNI
[12:02]Упавший в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчина попал в реанимацию
[11:40]В Петербурге при пожаре погибли двое взрослых и пострадал девятилетний ребенок
[11:23]Задержан житель Приморья, подозреваемый в двойном убийстве в новогоднюю ночь
[10:49]Трое погибли при столкновении ВАЗ с грузовиком в Иркутской области
[10:18]Иран предупредил об ужесточении противостояния с США после убийства Сулеймани

02 января, четверг

[16:03]Правозащитники выложили в сеть кадры грубого обращения с заключенными в Кемерове
[15:52]Жители Коми закупили у фейковых компаний авиабилетов на 65 тысяч рублей
[15:22]Иран проведет очередные военно-морские учения с Китаем и РФ до марта 2021 года
[14:23]Мужчина хотел выкрасть из дома сотрудника СПбГУ пиво и IQOS
[14:00]Ежемесячный трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5350 рублей
[13:28]Полис ОСАГО можно будет предъявить инспектору в электронном виде
[12:19]Отказ Нидерландов от назывного "Голландия" обойдется бюджету в 200 тысяч евро
[12:03]ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Магасе
[11:33]52 человека эвакуированы после взрыва бытового газа в Твери
[10:46]В Казахстане и на Камчатке произошли землетрясения
[10:17]МЧС просит ввести принудительную эвакуацию в связи с летними инцидентами на Амуре
[09:25]В Москве грабители не смогли дотащить сейф с 15 млн дальше 15 метров

01 января, среда

[16:06]В Новый год на Тверской улице в Москве задержали 40 пикетчиков

Осторожно, праздник! Как не позволить происшествиям испортить Новый год
Как сделать новогодний стол и вкусным, и полезным?
Что важно помнить, выбирая и используя пиротехнику на Новый год
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов
Фото: depositphotos
Красная икра и шампанское по правилам: выбираем главные новогодние деликатесы
«Одна абсолютно счастливая деревня»
Кому спектакли? Дорого
Вирджил Ван Дейк, Микель Артета и Лионель Месси // Global Look Press
Футбол разбавит постновогоднюю скуку: гид по матчам первой недели января
Кадр из фильма "Исчезнувшая"
От "Любви" до "Одержимости" одна "Исчезнувшая": фильмы-символы десятилетия
Александра Трусова // фото: Global Look Press
Спортивные рекорды — 2019
Фото: Global Look Press
Народная молва: главные темы региональных форумов на минувшей неделе

"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию

Политика
16:08, 04 января 2020

Минск договорился о январских поставках российской нефти по цене, не включающей премию поставщикам, передает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании, отметив, что переговоры о последующих поставках продолжаются.

Объем поставок нефтепродуктов, как утверждается, обеспечит бесперебойную работу НПЗ республики на период января текущего года.

«В настоящее время постепенно оформляются документы на прокачку 133 тысяч тонн нефти на Новополоцкий завод [ОАО "Нафтан"]. Они постепенно поступают к нам. В ближайшее время объем будет прокачен», — заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что готов забрать у России две трети поставок нефти в ЕС из-за того, что Россия «каждый год начинает нас [Беларусь] прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены» на нефть и газ. Он подчеркнул, что этого не хочет, но соответствующая политика Москвы может сподвигнуть его к такому решению.

Теги: #Нефть #Белоруссия

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Путин расскажет парламенту об "очень беспокоящем" его застое в доходах населения

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Reuters: "Роснефть" и CNPC взяли под контроль нефтедобычу в Венесуэле

Читать далее >

Политика
Сколько денег в залитой огнями новогодней Москве
"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию
Путин расскажет парламенту об "очень беспокоящем" его застое в доходах населения
Reuters: "Роснефть" и CNPC взяли под контроль нефтедобычу в Венесуэле
Общество
Новогоднее обращение Владимира Путина – 2019
В ГД внесут закон об административном наказании за пропаганду наркотиков в Сети
Омичи вышли на митинг после гибели юноши, которому могли подбросить наркотики
Сообщивший в новогоднюю ночь о бомбе на главной площади Хабаровска задержан
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Когда одни катаются на сияющих огнями дорогущих электробусах, а других некому и не на что лечить, это вызывает дикое и справедливое раздражение

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Из нынешнего коллективного «попадания в непонятное» следуют давно ожидаемая расплата за агрессию, коллективное вранье и помрачение умов

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Все эти Чайки с их гольф-карами за бюджет – они, по всей видимости, возомнили, что они и есть Российская Федерация, а мы – просто их кормовая база

Культура и ТВ
Современность в оболочке мелодрамы: "Он и она" Седрика Клапиша
Медведев присудил Михаилу Швыдкому миллион рублей за личный вклад в развитие СМИ
В театре "Современник" проходит церемония прощания с Галиной Волчек
От "Любви" до "Одержимости" одна "Исчезнувшая": фильмы-символы десятилетия
Шоу-бизнес
Леван Ломидзе
Звезда Comedy Woman рассказала, как чудом спаслась из огня в Новый год
Сергей Зверев пришел к выводу, что спать лицом в салате полезно
Таисия Повалий потеряла любимого пса из-за крысы

Здоровье
Ожирение матери опасно для интеллекта ее ребенка
Состояние более 10 зараженных неизвестной пневмонией в КНР оценивают как тяжелое
Депутат рассказал о планах ввести презумпцию посмертного донорства
Прием антибиотиков в первый год жизни влияет на склонность к аллергиям
Туризм
Туристические грани Севастополя: чем можно заняться в Крыму зимой и летом?
Жители Коми закупили у фейковых компаний авиабилетов на 65 тысяч рублей
Отказ Нидерландов от назывного "Голландия" обойдется бюджету в 200 тысяч евро
Немецкая авиакомпания Germanwings отменила около 180 рейсов из-за забастовки
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Полис ОСАГО можно будет предъявить инспектору в электронном виде
В Москве проиндексируют тарифы на эвакуацию авто нарушителей
Россияне начнут сдавать новый практический экзамен на права с октября 2020 года
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
Свежий номер

Фото: depositphotos
Обещание Путина отказаться от одноразовой посуды угрожает его друзьям-олигархам
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Сейчас уйдёте без оплаты!" Как снимают звезд и массовку в "Голубом огоньке"
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Фото: Global Look Press
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Сколько зарабатывают и тратят в мире реконструкторов
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Елизавета Глинка // фото: личный архив Глеба Глинки
Глеб Глинка:
Лиза была врачом от Бога, вся суть ее – в помощи другим людям
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Дана с дочерью // фото: соцсети
Дана Борисова: Видимо, дочь настраивают против меня
Наташа Гулькина // фото в статье: Global Look Press
Экс-звезде группы "Мираж" запретили исполнять ее главный хит
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30

Приют разместился в здании бывшей школы
Как москвичка спасает одиноких мам, которым больше некуда идти
Галкин и Пугачева // фото: Global Look Press
Как отметят Новый год Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
И в воде, и под водой: Новосибирские Деды Морозы – моржи и водолазы
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
^