"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию

Минск договорился о январских поставках российской нефти по цене, не включающей премию поставщикам, передает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании, отметив, что переговоры о последующих поставках продолжаются.

Объем поставок нефтепродуктов, как утверждается, обеспечит бесперебойную работу НПЗ республики на период января текущего года.

«В настоящее время постепенно оформляются документы на прокачку 133 тысяч тонн нефти на Новополоцкий завод [ОАО "Нафтан"]. Они постепенно поступают к нам. В ближайшее время объем будет прокачен», — заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что готов забрать у России две трети поставок нефти в ЕС из-за того, что Россия «каждый год начинает нас [Беларусь] прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены» на нефть и газ. Он подчеркнул, что этого не хочет, но соответствующая политика Москвы может сподвигнуть его к такому решению.