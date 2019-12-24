Лукашенко готов забрать у России две трети поставок нефти в ЕС из-за "прессинга"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае военного вторжения России Запад и НАТО «окажутся втянутыми в войну», а в случае, если Запад будет угрожать Беларуси, то «это уже будет непосредственная угроза суверенитету России», передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда [с Запада] пойдут? — заявил президент Беларуси. — Если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, то мы в сторону не отойдем».

«Если Россия попробует нарушить наш [Беларуси] суверенитет», то «Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им», уверяет глава белорусского государства. «И в чем-то они [Запад] будут правы», — отмечает Лукашенко.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на дефицит в товарообороте между двумя странами, который обусловлен тем, что «мы [Беларусь] у вас [РФ] покупаем на $9 млрд больше, чем продаем», Россия «каждый год начинает нас [Беларусь] прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены».

Лукашенко объяснил это тем, что в определенный момент вокруг президента РФ Владимира Путина «образовались прагматики, рыночники», которые полагают, что страна «проживет без всех» и «Беларусь [им] не надо», таким образом они решили «по-тихоньку ее [Беларусь] там прессовать», «цены на энергоносители повышать и так далее».

Он также подчеркнул, что рассматривает варианты поставок нефти из Саудовской Аравии или США. При этом после завершения модернизации двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов Лукашенко видит гипотетическую возможность «забрать» под реверс две из трех труб, по которым Россия «поставляет под 70 млн тонн» нефти «на премиальный западный рынок». «Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн [тонн], у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60», — говорит он.

«Вы уже оценили это как угрозу, а я задаю вопрос: "Вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу"», — сетует Лукашенко.