Закон, разрешающий полиции применять оружие при "угрозе нападения", внесен в ГД

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий права полицейских при исполнении и лишающий их ответственности за ущерб, нанесенный в ходе осуществления законных действий. Соответствующий документ появился на портале парламента.

Согласно инициативе кабинета министров, сотрудники МВД смогут применять огнестрельное оружие, если подозреваемый в правонарушении тянется к оружию, либо «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения».

Также они получат право вскрывать автомобили в ряде случаев, в том числе во время «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Кроме того, органы исполнительной власти в случае принятия законопроекта смогут давать полиции разрешение на оцепление здания и досмотр проходящих в секторе людей.

В документе также предлагается избавить полицейских от преследования, если его действия не выходят за рамки его законных прав. Таким образом их, к примеру, хотят освободить от ответственности за ущерб, нанесенный в ходе вскрытия автомобиля.