Главное за 12 ноября: Как будут работать QR-коды, квартира Поклонской, «оруэлловские» претензии к «Мемориалу»

QR-коды

Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах. В итоге ходить в продуктовые магазины, в аптеки или ездить на городском транспорте можно будет и невакцинированным, а вот ездить на поездах или летать между городами и странами — превратится в привилегию привитых. Без QR-кодов также нельзя будет посещать различные общественные места вроде общепита и заведений культуры, но конкретные перечни учреждений остаются за регионами.

Несовершеннолетним по-прежнему можно будет ходить и ездить везде без всяких QR-кодов.

Также в документе прописано введение так называемого «переходного периода» — до 1 февраля 2022 года непривитые граждане без медотвода смогут пользоваться всеми услугами и по отрицательному ПЦР-тесту, однако после этой даты их использование прекратится.

В отделениях МФЦ при желании можно будет получить бумажную версию QR-кода, об этом сказала отдельно вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что это связано с тем, что не у всех есть возможность использовать гаджеты. Она же сегодня сказала, что сертификаты о вакцинации должны стать для россиян столь же важным документом, как паспорт.

Несмотря на возражения авиакомпаний, QR-коды будут проверять не только при посадке на самолёт, но и при покупке билета. Об этом сказал министр транспорта Виталий Савельев. Проверять их подлинность будут при взаимодействии с «Госуслугами», которые, к слову, ещё вчера подверглись взлому и рассказывали пользователям, будто ковида не существует.

Все эти меры, как и закон, будет действовать до 1 июня 2022 года — к тому моменту правительство надеется привить 80% населения, однако не факт, что меры не продлят.

Бизнес нововведениям по первым реакциям рад не слишком: «Наша лодка несётся без руля и ветрил похоже», — пишет в своём Telegram-канале общественный омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. Она в частности сетует, что, согласно разъяснениям правительства, проверять QR-коды в заведениях можно будет исключительно с согласия граждан, так как это персональные данные, однако ввести коды это не мешает. Не оценила она и российский дуализм, когда прививка — «сугубо добровольное дело», но без неё по сути нельзя будет попасть даже в библиотеку.

Впрочем, при рассмотрении в Госдуме законопроект ещё может измениться или даже быть отклонён.