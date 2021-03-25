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Главное за 12 ноября: Как будут работать QR-коды, квартира Поклонской, «оруэлловские» претензии к «Мемориалу»

Дайджест событий к вечеру пятницы

Фото: Global Look Press, АГН "Москва", "Мемориал"

QR-коды

Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах. В итоге ходить в продуктовые магазины, в аптеки или ездить на городском транспорте можно будет и невакцинированным, а вот ездить на поездах или летать между городами и странами — превратится в привилегию привитых. Без QR-кодов также нельзя будет посещать различные общественные места вроде общепита и заведений культуры, но конкретные перечни учреждений остаются за регионами.

Несовершеннолетним по-прежнему можно будет ходить и ездить везде без всяких QR-кодов.

Также в документе прописано введение так называемого «переходного периода» — до 1 февраля 2022 года непривитые граждане без медотвода смогут пользоваться всеми услугами и по отрицательному ПЦР-тесту, однако после этой даты их использование прекратится.

В отделениях МФЦ при желании можно будет получить бумажную версию QR-кода, об этом сказала отдельно вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что это связано с тем, что не у всех есть возможность использовать гаджеты. Она же сегодня сказала, что сертификаты о вакцинации должны стать для россиян столь же важным документом, как паспорт.

Несмотря на возражения авиакомпаний, QR-коды будут проверять не только при посадке на самолёт, но и при покупке билета. Об этом сказал министр транспорта Виталий Савельев. Проверять их подлинность будут при взаимодействии с «Госуслугами», которые, к слову, ещё вчера подверглись взлому и рассказывали пользователям, будто ковида не существует.

Все эти меры, как и закон, будет действовать до 1 июня 2022 года — к тому моменту правительство надеется привить 80% населения, однако не факт, что меры не продлят.

Бизнес нововведениям по первым реакциям рад не слишком: «Наша лодка несётся без руля и ветрил похоже», — пишет в своём Telegram-канале общественный омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. Она в частности сетует, что, согласно разъяснениям правительства, проверять QR-коды в заведениях можно будет исключительно с согласия граждан, так как это персональные данные, однако ввести коды это не мешает. Не оценила она и российский дуализм, когда прививка — «сугубо добровольное дело», но без неё по сути нельзя будет попасть даже в библиотеку.

Впрочем, при рассмотрении в Госдуме законопроект ещё может измениться или даже быть отклонён.

В центре внимания

Появились новые подробности дела о ликвидации «Мемориала»*. Как оказалось, прокуратура нашла в деятельность правозащитников не только нарушение закона об «иноагентах» и Конституции РФ, но также оправдание экстремизма и терроризма и нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека и даже Конвенции о правах ребёнка.

Политолог Алексей Макаркин оценивает эти обвинения как проявление «сюрреалистической», «оруэлловской» логики силовиков, а в самом «Мемориале» выражаются проще, называя это «абсурдом». Путинский Совет по правам человека также не понимает, за что собираются ликвидировать организацию, а дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета так и вовсе заявила, что правозащитники делают «оправданную и необходимую» работу.

Издание «Важные истории»** рассказало о квартире в ЖК «Дача Сталина» в центре Москвы за 53 млн рублей, которую незадолго до назначения в Кабо-Верде успела приватизировать экс-депутат Наталья Поклонская. При этом за последние шесть лет политик не заработала и половины этой суммы. 

Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, который активно рассказывает о пытках и других нарушениях в российских колониях, вновь объявили в розыск. Его карточка появилась в базе уже какое-то время назад, по информации «Собеседника», 9 ноября она уже была там. Сам Осечкин живет во Франции, так что арест ему пока не грозит.

Коротко о других новостях:

  • На 76-м году жизни скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
  • Исполнитель Oxxxymiron опубликовал первый за шесть лет альбом, но новых песен там мало.
  • В Москве учредили музей «Динамо». Кроме выставок, там будут проводить конференции и снимать фильмы.
  • Небольшая группа мигрантов всё же прорвалась через границу Польши со стороны Беларуси.
  • За сутки в России снова больше 40 тысяч заболевших ковидом и 1 235 летальных исходов

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*«Мемориал» объявлен в России НКО-«иностранным агентом».

*«Важные истории» объявлены в России СМИ-«иностранным агентом».

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