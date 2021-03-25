«Несоразмерно и несправедливо»: Президентский СПЧ встревожен иском прокуратуры к «Мемориалу»

Совет по правам человека при президенте России раскритиковал требование московской прокуратуры о ликвидации «Мемориала»*. Там считают, что это чрезмерная мера, так как за последний год никаких существенных нарушений в работе организации правоохранительными и контролирующими органами найдено не было.

«В настоящий момент Совет полагает, что предложенная санкция несоразмерна совокупности нарушения и несправедлива, поскольку в течение последних 14 месяцев органы контроля не выявили ни единого нарушения «Международным мемориалом» своих обязательств по исполнению законодательства, а у ПЦ «Мемориал» нашли лишь два незначительных нарушения»,

— говорится в официальном релизе, опубликованном на сайте государственного органа.

В СПЧ обращают внимание, что речь идет о «старейшей» общественной организации в России, а также выражают «тревогу» и озабоченность в связи с подобными действиями прокуратуры.

Напомним, что из иска, отправленного в Верховный суд прокурором Москвы Денисом Поповым, следует, что «Мемориал» обвиняется не только в нарушении закона об «иностранных агентах», но также в оправдании экстремизма и терроризма — ни одного уголовного преследования по соответствующим статьям УК РФ против правозащитников ранее не возбуждалось, а возбуждение уголовных дел не входит в компетенции прокуратуры.

Оправданием экстремизма и терроризма, в ведомстве считают материалы о людях, признанных организацией политическими заключенными. Некоторые из них обвиняются в террористической и экстремистской деятельность. В «Мемориале» эти обвинения считают «абсурдными».

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».