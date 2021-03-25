Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:57

«Оправдание всех политических репрессий»: Шлосберг считает лично Путина виновным в атаке на «Мемориал»

В «Яблоке» решение считают «политической расправой Кремля», а Юлия Галямина – доказательством «бесчеловечности» принимавших его

Фото: Facebook: lev.shlosberg

Лев Шлосберг

Как сообщал ранее «Собеседник», Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международный правозащитный центр «Мемориал», признанный «иностранным агентом», ссылаясь на якобы неисполнение закона об «иноагентах». Политик, глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг считает, что такое требование властей — «контрольный выстрел в затылок всем казнённым по приказу Сталина и законам Вышинского жертвам репрессий» — именно изучение политических репрессий является основной сферой деятельности правозащитников.

Ответственными за это Шлосберг называет четыре парламентские партии прошлого созыва «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию», принимавшие закон об НКО-«иноагентах», а также лично президент Владимира Путина, подписавшего закон: 

«Имя подписавшего закон главы государства должно стоять на всех смертных политических приговорах, подписанных с этим законом в руках, наравне с подписями судей», — считает политик.

По его словам, вероятно «подчинённым Путина» вскоре удастся «убить» и сам «Мемориал», однако память о политических репрессиях таким образов искоренить им не удастся: «Из этой памяти вырастет свобода тех, кто сможет пережить времена новой сталинщины», — говорит Шлосберг.

В свою очередь, политик Юлия Галямина считает, что даже в случае ликвидации правозащитной организации «Мемориал», за которым стоят тысячи людей, «никуда не денется», а лишь укрепятся в своей правоте. Саму же попытку закрыть центр Галямина называет «открытым признанием бесчеловечности тех, кто сейчас принимает эти решения».

Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков считает требование Генпрокуратуры «преступлением против России и россиян», а лидер «Яблока» Николай Рыбаков называет иск в Верховный суд — «политической расправой Кремля» и обещает, что партия будет добиваться, чтобы ликвидации «Мемориала» не случилось.

При этом в Генпрокуратуре пояснили «Интерфаксу», что иск связан с тем, что «Мемориал» «скрывал» «факт выполнения функции иностранного агента», за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Ранее в «Мемориале» заявили, что оснований для ликвидации не видят и заверили, что требование о маркировке соблюдают.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 52 минуты назад

«Использует беззащитных людей»: Меркель обвинила Лукашенко в гибридной атаке на ЕС

Политика 1 час назад

«Госуслуги» о мировом правительстве, QR-коды внесут в Госдуму, ликвидация «Мемориала»: главное к вечеру 11 ноября

Общество 3 часа назад

Роза Сябитова: Женщины, желающие хорошо зарабатывать, – «обезьяны с гранатой»

Политика 3 часа назад

Саакашвили прекращает голодовку, но у него есть условие

Политика 4 часа назад

Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал»*

Общество 4 часа назад

«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

Общество 5 часов назад

Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

Общество 5 часов назад

Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Политика 5 часов назад

Чечня предлагает запретить СМИ и блогерам писать о национальности и вере преступников

Общество 5 часов назад

Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?

Политика 6 часов назад

«Мы не позволим Лукашенко запугать нас»: В ЕС ответили на слова о перекрытии газа

Общество 6 часов назад

«Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика

Без рубрики 7 часов назад

В погоне за золотым унитазом

Общество 7 часов назад

«Его творчество не теряет актуальности». В Следственном комитете напомнили об уроках Достоевского

Без рубрики 8 часов назад

В подмосковной Истре поезд насмерть сбил человека

Общество 8 часов назад

Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

Общество 9 часов назад

Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Общество 9 часов назад

В России подготовили законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика