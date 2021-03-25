«Оправдание всех политических репрессий»: Шлосберг считает лично Путина виновным в атаке на «Мемориал»

Как сообщал ранее «Собеседник», Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международный правозащитный центр «Мемориал», признанный «иностранным агентом», ссылаясь на якобы неисполнение закона об «иноагентах». Политик, глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг считает, что такое требование властей — «контрольный выстрел в затылок всем казнённым по приказу Сталина и законам Вышинского жертвам репрессий» — именно изучение политических репрессий является основной сферой деятельности правозащитников.

Ответственными за это Шлосберг называет четыре парламентские партии прошлого созыва «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию», принимавшие закон об НКО-«иноагентах», а также лично президент Владимира Путина, подписавшего закон:

«Имя подписавшего закон главы государства должно стоять на всех смертных политических приговорах, подписанных с этим законом в руках, наравне с подписями судей», — считает политик.

По его словам, вероятно «подчинённым Путина» вскоре удастся «убить» и сам «Мемориал», однако память о политических репрессиях таким образов искоренить им не удастся: «Из этой памяти вырастет свобода тех, кто сможет пережить времена новой сталинщины», — говорит Шлосберг.

В свою очередь, политик Юлия Галямина считает, что даже в случае ликвидации правозащитной организации «Мемориал», за которым стоят тысячи людей, «никуда не денется», а лишь укрепятся в своей правоте. Саму же попытку закрыть центр Галямина называет «открытым признанием бесчеловечности тех, кто сейчас принимает эти решения».

Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков считает требование Генпрокуратуры «преступлением против России и россиян», а лидер «Яблока» Николай Рыбаков называет иск в Верховный суд — «политической расправой Кремля» и обещает, что партия будет добиваться, чтобы ликвидации «Мемориала» не случилось.

При этом в Генпрокуратуре пояснили «Интерфаксу», что иск связан с тем, что «Мемориал» «скрывал» «факт выполнения функции иностранного агента», за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Ранее в «Мемориале» заявили, что оснований для ликвидации не видят и заверили, что требование о маркировке соблюдают.