Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал»*

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием о ликвидации международной правозащитной организации «Мемориал»*. Об этом сообщает пресс-служба самого правозащитного центра.

«11 ноября 2021 года около 16:30 мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала за систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах» (речь идёт о немаркировке материалов организации)», — говорится в релизе.

Первое заседание суда назначено на 11 часов утра 25 ноября.

В «Мемориале» настаивают, что выполняют требования закон об «иноагентах», хотя и считают, что он должен быть отменён. Там также считают, что законных оснований для их ликвидации не существует.

«Это политическое решение об уничтожении общества «Мемориал» — организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека», — прокомментировали требование Генпрокуратуры в «Мемориале»

*«Мемориал» объявлен российскими властями «иностранным агентом».