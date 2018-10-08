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«Пришла под видом внучки репрессированных». Какова роль корреспондента «России-24» в провокации против «Мемориала*»?

Вместе с налётчиками в офис правозащитной организации пришли съёмочные группы НТВ и «России 24». Как получилось, что журналисты знали всё заранее?

Фото: twitter.com/hrc_memorial

Вечером 14 октября в помещение «Международного Мемориала»* ворвались неизвестные в масках с целью сорвать показ польского фильма о голодоморе на Украине. Ворвались, по словам сотрудников, грубо, со второго входа, «прекрасно знали, куда идти», и начали своё вторжение с крика «Мордой в пол, руки за голову!»

Подобные налёты на «неправильные» мероприятия в Москве случаются уже довольно регулярно, но на этот раз в составе группы анонимных налётчиков оказались журналисты федеральных каналов – НТВ и «России 24». Как они узнали об акции, с кем были скоординированы и не является ли их работа соучастием в противоправных действиях?

Пресс-служба НТВ на запрос «Собеседника» не ответила. Известно, что на этом канале есть пропагандистский проект «Анатомия протеста», целью которого является сбор компромата на «несогласных». Но интереснее история получилась с корреспонденткой «России 24». Оказывается, незадолго до налёта она приходила в помещение под видом… внучки репрессированного.

– Она приходила к нам где-то за неделю до событий, – рассказала «Собеседнику» сопредседатель «Международного Мемориала»* Ирина Островская. – Сказала, что как-то связана с каналом «Россия-24», но пришла как частное лицо на выставку «Материалы», посвящённую судьбам женщин, прошедших через ГУЛАГ, потому что у неё репрессированы бабушка-дедушка. Про бабушку и дедушку сказала, что ничего не знает, и я предложила ей помочь: ведь это одна из наших главных тем, мы помогаем в розыске, делаем запросы. Она сказала: «Нет-нет, это потом».

Минут 20 она ходила по выставке. Вечером появился репортаж – понятно, какой. 14 октября она тоже пришла на наш показ, ещё до его начала. Я очень удивилась, говорю: «Здравствуйте, Александра. Вам что, теперь поручено все наши мероприятия отслеживать?» – «Я пришла кино смотреть». Я сказала, что, поскольку она нас оболгала, она нежелательный для нас персонаж, и поэтому мы просим её покинуть помещение.

Довольно долго она препиралась, записывала все разговоры, и только когда она вышла, я поняла, что на улице стоит камера. Начался показ, свет выключили, в зале люди, пожилых много. Фильм очень известного польского режиссёра (Агнешки Холланд «Гарет Джонс» – Ред.), она сейчас одна из первых европейских режиссёров. Минут через 15 с другого входа ворвалась группа гопников, человек 30. От входа можно пойти направо, налево, вверх, но они не заблудились и точно знали, куда идти. Вместе с ними вошла журналистка Александра и всё им показывала.

Я не была в зале, сидела на своём рабочем месте и услышала жуткий грохот, топот, вопли. На сцене стояла толпа этих людей, которые кричали отрепетированное: «Фашисты», «Убирайтесь», «Иноагентам не место в России», «Не забудем, не простим». Александра их снимала. И в тот же день пошёл репортаж. Прокричав всё, что они хотели, вместе с ней они ретировались. После этого включилась в работу съёмочная группа НТВ, которая тоже пришла вместе с ними.

«Собеседник» просит представителей канала «Россия-24» и ВГТРК объяснить роль журналиста государственной телекомпании в налёте на «Мемориал»*.

Ранее «Собеседник» пытался разобраться, почему политические хулиганы в Москве остаются безнаказанными.

*«Мемориал» занимается сохранением памяти о репрессированных в сталинские годы. Внесён Минюстом РФ в реестр НКО – иностранных агентов.

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