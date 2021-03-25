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В правозащитной деятельности «Мемориала» власти нашли оправдание экстремизма и терроризма

Прокурор Попов считает, что «Мемориал» нарушал не только законы и Конституцию, но и конвенции о правах человека, параллельно оправдывая терроризм и экстремизм

Фото: АГН "Москва"

Денис Попов

Московская прокуратура в своём иске в Верховный суд указала на наличие признаков оправдания экстремистской и террористической деятельности правозащитным центром «Мемориал»***. Это указано как одно из оснований, по которым ведомство хочет ликвидировать организацию.

Кроме того, прокурор города Москвы Денис Попов, утвердивший иск почти на 200 страниц, считает, что «организация в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение законом», систематически не маркирует свои материалы как «иноагентские», а также кроме ряда федеральных законов, нарушает Конституцию, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также Конвенцию о правах ребёнка.

В материалах правозащитников, которые ведут системную работу по составлению списков политических заключённых, освещению и помощи им, эксперты прокуратуры усмотрели «лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций». Речь идёт о признании политзаключёнными ряда членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, «Таблиги Джамаат»*, «Ат-Такфир Валь Хиджра»*, «Артподготовки»** и «Свидетелей Иеговы»**. 

«Эти претензии абсурдны, — комментируют иск прокуратуры в пресс-службе «Мемориала». — Во всех наших справках о признании политзаключёнными отдельно отмечено, что таковое признание не означает ни согласия Правозащитного центра «Мемориал» со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий».

Суд проведёт предварительное заседание по этому делу уже 23 ноября.

* — признаны в России террористическим и запрещены.

** — признаны в России экстремистскими.

*** — объявлен «иностранным агентом».

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