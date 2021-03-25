Прирост умерших от ковида в РФ не опускается ниже отметки в 1 230 человек третьи сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1 235 летальных исхода из-за коронавируса, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, прирост смертности не падает ниже отметки в 1 230 человек уже третьи сутки подряд.

За 11 ноября в стране выявлено 40 123 новых случая коронавируса, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели еще 33 645 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Московской области (2726), Самарской области (1798), а также в Крыму (828) и в Нижегородской области (786).

За весь период пандемии в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса, зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.