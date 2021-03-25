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В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к COVID-19

Мера станет актуальна для переболевших бессимптомно, не обращавшихся к врачам, а также для привитых иностранными вакцинами

Фото: Global Look Press

В России могут создать регистр обладающих антителами к коронавирусу граждан, которые не обращались к врачу или переболели бессимптомно. Соответствующее предложение сделал Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает РИА Новости. 

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», - говорится в его обращении. 

Как отмечает Леонов, в стране существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к коронавирусу. По его словам, данная мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для привитых иностранными вакцинами.

Накануне сообщалось, что в правительстве готовят законопроекты, определяющие порядок введения в России QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, поездках на поездах и авиаперелетах.

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